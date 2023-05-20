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2023《中國好聲音》美國紐約站新澤西海選專場圓滿落幕

本報新澤西訊

由美國J.I.A.國際文化傳媒集團主辦，李霞音樂工作室承辦的2023《中國好聲音》美國紐約站新澤西海選專場，日前在普林斯頓中美文化交流中心舉行。由郭紅寶，馮纓嵐，秦小雅獲得“人氣王”大獎。

  中國好聲音是華裔音樂人的夢想舞臺。此次新澤西海選專場從報名開始就受到眾多關注，吸引了年齡從14歲到68歲，來自新澤西，紐約，賓州，北卡，和俄亥俄州的選手。他們有的是朱莉亞音樂學院學生，有的是原總政歌舞團獨唱演員，還有剛從佛羅里達音樂學院畢業的學生。曲風有流行、民謠、爵士、搖滾、民族、美聲、說唱和自彈自唱，形式多樣。專業的演唱，或悠揚婉轉，或高亢嘹亮，聲入人心，泌人肺腑。郭洪寶的《當我想你的時候》，將汪峰的深情唱得入木三分，催人淚下， 毫無懸念地斬獲人氣王。讓人欣喜的還有14-18歲年齡組的表演，個個極具音樂天賦，馮纓嵐的《那片海》和秦小雅 的《Into the Unknown》驚豔全場，征服了觀眾，也獲得現場人氣王大獎。王秀梅演唱了《又憶江南》，將流行唱法、民族唱法與戲曲唱腔柔和一起，編曲巧妙風格獨特，別具風韻。選手們充滿激情的演唱，贏得了一陣陣熱烈的掌聲。現場觀眾不斷為他們心目中的好聲音打call助威，有的觀眾情不自禁地打著拍子隨聲附唱，更有些觀眾組成了粉絲團，揮舞著寫有選手名字的牌子，此起彼伏，熱鬧非常。

  本場新州海選邀請到女高音歌唱家李霞，女高音聲樂家黃思雨，青年鋼琴家原創歌手劉瀚博，抒情花腔女高音劉稀木等四位專業評審，在4個小時的角逐中，專業評審們公正認真地為每一位選手打分，最後和百餘位大眾評審一起，選出了二十餘位選手晉級下一輪複賽。整個海選活動高潮迭起，在嘉賓們的演唱和觀眾的熱烈掌聲中圓滿落下帷幕。

  海選組委會從選手登記抽籤，登臺表演，到專業評審評分，觀眾投票，及宣佈晉級名單的所有環節進行多次研究討論，制定出最佳方案，從而保證了這場活動的順利進行。紐約主辦方、專業評審和現場觀眾對承辦方李霞音樂工作室的組織能力給與了高度評價。【圖文報導：記者 劉偉】

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