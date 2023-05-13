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新州房市仍熱 50萬元4臥住宅掛牌3天 42人加價搶房

編譯潘勛／綜合報導
新澤西州薩默塞特郡的這棟民宅上市三天就收到44起報價，其中42件高於屋主的要價。(取材自Coldwell Banker官網)
新澤西州薩默塞特郡的這棟民宅上市三天就收到44起報價，其中42件高於屋主的要價。(取材自Coldwell Banker官網)

買家競逐房屋好像已成過去，至少大家現認為房市已經冷卻，但新澤西州薩默塞特郡(Somerset County)4月上市的一棟住宅卻不如此，掛牌三天就收到44起報價，其中42件高於要價。

「NJ.com」報導，這間殖民時代風格的屋子有四臥、兩套半衛浴，要價49萬9999元。替這間住宅掛牌上市的Coldwell Banker仲介兼銷售合夥人歐柏曼(Lee Opperman)表示，多希望連隔壁的那間房也掛牌出來。

因為還要再等45到60天這樁房屋交易才結案，他不能透露最終售價，但他指出44件報價中，42件高於牌價。

歐柏曼表示，當地房屋庫存很吃緊。

新澤西仲介公會表示，據最新可得數據可知，2023年1到3月在州內新掛牌的房子，價格要比去年同期低約21%

「歐托集團」(Otteau Group)所集數據指出，首購族願出價40萬到60萬的人相形去年減少最多，達23%；該集團房地產經濟學者兼董事長歐托(Jeffrey Otteau)表示，這是因為首購族對房貸利率上升最敏感，他們收入較少；購買較高價位房子的人，可能存款較多。

歐托指出，利率升1%，首購族的購買力就減少9%。

薩默塞特郡富蘭克林鎮(Franklin Township)這間屋子，除了售價在首購族想買的區間以外，還聽歐柏曼建議，把宅子重新上漆、布置家具、收拾好小孩的玩具、除雜草修葺庭院、樹木也蓋上護根。

歐柏曼表示，人們上網看房，要是覺得一間屋子什麼都不缺，就會買氣多多。此外，屋子的地點也很重要，附近有三所大型醫院、嬌生藥廠大型園區，接近287州際公路。

這間屋子以急件在4月3日上市，同月8日就有人來看屋，當天就有兩件報價，8、9、10三天，他接到40組到45組客人來看屋，他們訂11日為截止日，價高者得，當時有42件報價，宣布得標後還有兩件報價。

歐柏曼表示，有些人甚至沒親身來看屋，就已經出價。

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