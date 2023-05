新州 愛迪生市的印度 博覽會(India Fair日前在新州會議博覽中心(NJ Expo & Convention Center)舉行。 該博覽會主要展示印度的藝術和文化傳承。愛迪生獅子會是第五年參與由印度裔在此中心主辦的文藝活動。

愛市獅會音樂團女高音陳松燕以及王躍和應邀參加了慶祝聯誼活動。博覽會負責人希望她們演唱英文歌曲﹐百老匯 音樂劇《The Phantom of The Opera》中的《Music of The Night》和《Cats》中的《 Memory 》是經典歌曲。此外﹐楊青舞蹈室的Yancy Hu 表演的民族舞,也獲得了觀眾的喝彩贊賞。

兩天的慶祝活動吸引了上千的觀眾﹐主辦方提供金融、地產、保險等多方面的資訊。展廳的許多攤位展出藝術品、服裝、首飾,美食等。另有兒童歌舞才藝表演﹐寶萊塢和電視明星的表演﹐服裝秀節目等。