味全母親節繪畫比賽 得獎名單揭曉
2023美國味全母親節繪畫比賽「媽媽的創意料理」得獎名單已揭曉；擔任評審的三位華裔藝術家表示，今年參賽作品創意、構圖和繪畫技巧都相當出色，參賽者通過繪畫技巧，與家長分享家庭中的愛，表達對母親的感激之情，也展現自己的創意和想像力。
由美國味全公司和世界日報聯合主辦的「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽，收到了全美將近1200件作品，競爭相當激烈。
美國味全新澤西分公司經理李久陽於評審會上表示，今年比賽主題以「幸福」為中心，希望在這個重要的節日裡，推動華人表達對母親的愛、關懷和感恩。
本屆邀請曾獲許多知名國際設計大獎的品牌包裝平面設計師施德嫻，關注亞裔群體的壁畫藝術家、賓州州長亞太裔事務顧問委員會委員蔡陳林，在紐約積極參與各大展覽及藝術博覽會的藝術家謝高元等擔任評審。
謝高元表示，幼童組第一名Zixi Cui的畫作構圖出色，想像力和創意豐富，鍋中的料理散發出濃厚童趣。
蔡陳林講評高童組第一名Lydia Hsu的畫作，點出這幅作品的第一印象就是充滿歡樂和動感，白色和金色線條讓整個畫面和諧。
施德嫻稱讚青少年組第一名Clemence Wong的作品的倒三角構圖呈現出立體空間感，互動感也別出心裁。
得獎名單如下：幼童組第一名Zixi Cui、第二名Caden Lin、第三名Corinna Liu、第四名Iris Wang；高童組第一名Lydia Hsu、第二名Jonathan Tang、第三名Katherine Yu、第四名Shawn Gao；青少年組第一名Clemence Wong、第二名Linda Wang、第三名Mirabelle Feng。
更多得獎名單可至活動官網bit.ly/wjwc2023查看，所有優勝作品除已於5月1日刊登於世界日報，並在5月1日至5月31日於活動官網線上展覽。
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