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味全母親節繪畫比賽 得獎名單揭曉

新澤西州訊
Lydia Hsu的作品獲得高童組第一名。(主辦單位提供)
Lydia Hsu的作品獲得高童組第一名。(主辦單位提供)

2023美國味全母親節繪畫比賽「媽媽的創意料理」得獎名單已揭曉；擔任評審的三位華裔藝術家表示，今年參賽作品創意、構圖和繪畫技巧都相當出色，參賽者通過繪畫技巧，與家長分享家庭中的愛，表達對母親的感激之情，也展現自己的創意和想像力。

由美國味全公司和世界日報聯合主辦的「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽，收到了全美將近1200件作品，競爭相當激烈。

美國味全新澤西分公司經理李久陽於評審會上表示，今年比賽主題以「幸福」為中心，希望在這個重要的節日裡，推動華人表達對母親的愛、關懷和感恩。

本屆邀請曾獲許多知名國際設計大獎的品牌包裝平面設計師施德嫻，關注亞裔群體的壁畫藝術家、賓州州長亞太裔事務顧問委員會委員蔡陳林，在紐約積極參與各大展覽及藝術博覽會的藝術家謝高元等擔任評審。

謝高元表示，幼童組第一名Zixi Cui的畫作構圖出色，想像力和創意豐富，鍋中的料理散發出濃厚童趣。

蔡陳林講評高童組第一名Lydia Hsu的畫作，點出這幅作品的第一印象就是充滿歡樂和動感，白色和金色線條讓整個畫面和諧。

施德嫻稱讚青少年組第一名Clemence Wong的作品的倒三角構圖呈現出立體空間感，互動感也別出心裁。

得獎名單如下：幼童組第一名Zixi Cui、第二名Caden Lin、第三名Corinna Liu、第四名Iris Wang；高童組第一名Lydia Hsu、第二名Jonathan Tang、第三名Katherine Yu、第四名Shawn Gao；青少年組第一名Clemence Wong、第二名Linda Wang、第三名Mirabelle Feng。

更多得獎名單可至活動官網bit.ly/wjwc2023查看，所有優勝作品除已於5月1日刊登於世界日報，並在5月1日至5月31日於活動官網線上展覽。

Clemence Wong的作品獲得青少年組第一名。(主辦單位提供)
Clemence Wong的作品獲得青少年組第一名。(主辦單位提供)
活動官網QRcode。(主辦方提供)
活動官網QRcode。(主辦方提供)
Zixi Cui的作品獲得幼童組第一名。(主辦單位提供)
Zixi Cui的作品獲得幼童組第一名。(主辦單位提供)

母親節 世界日報 亞裔

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