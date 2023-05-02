逾1.5萬人連署 反對費城76人新球場建案

眾多不同族裔費城居民向市議會請願，反對美國職籃費城76人隊在華埠興建新球場。(亞裔美國人法律辯護與教育基金會官網)

超過1萬5000人連署，向費城 市議會請願反對美國職籃(NBA)費城76人隊(Sixers)興建新球場的計畫；社運人士搬來18個牛皮紙箱，裡內裝著超過1萬5000張簽名連署文件和3300張手寫明信片，交給每一位市議員，期盼傳遞華埠 居民的個人故事，以及這個地方對華人數十年來的意義。

數十位社運人士27日在東北部市政廳街角，齊聲高呼的口號「從西費城到華埠，企業貪婪墮落」、「擇人優於利益」、「放開華埠」；之後，魚貫進入議堂提交請願書。

印尼 裔社團Gapura共同創辦人辛塔‧潘亞米‧史東(Sinta Penyami Storms)表示，華埠是第一代印尼移民90年代移居美國後落腳的城市，「我們的孩子就讀民間特許學校，母親接小孩下課，買茶飲與食品雜貨，這是我們起家的地方；如果想讓費城人更好，絕對不是蓋一座搶錢的球場」。

76人球場去年夏季提出以來，社區社運人士與倡議者持續釋出相同訊息：華埠是具備文化樞紐、移民安全空間和經濟中心的街坊。

在所有費城人心中，華埠占據特別地位，且是費城市中心的最後一處街坊，目前市中心大多聚集有色人種與低收入戶。

耗資13億元興建的76人隊新球場從市政廳起共占四個街區，分別是10街、11街、市場街(Market Street)及費伯街(Filbert Street)，旁及華埠所在的卡士伯街(Cuthbert Street)；華埠居民及社區領袖強烈反對在自己的社區門口興建這樣一座場館，擔心難以避免中產階層化與遷居。