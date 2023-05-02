我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

逾1.5萬人連署 反對費城76人新球場建案

編譯陳韻涵／綜合報導
眾多不同族裔費城居民向市議會請願，反對美國職籃費城76人隊在華埠興建新球場。(亞裔美國人法律辯護與教育基金會官網)
眾多不同族裔費城居民向市議會請願，反對美國職籃費城76人隊在華埠興建新球場。(亞裔美國人法律辯護與教育基金會官網)

超過1萬5000人連署，向費城市議會請願反對美國職籃(NBA)費城76人隊(Sixers)興建新球場的計畫；社運人士搬來18個牛皮紙箱，裡內裝著超過1萬5000張簽名連署文件和3300張手寫明信片，交給每一位市議員，期盼傳遞華埠居民的個人故事，以及這個地方對華人數十年來的意義。

數十位社運人士27日在東北部市政廳街角，齊聲高呼的口號「從西費城到華埠，企業貪婪墮落」、「擇人優於利益」、「放開華埠」；之後，魚貫進入議堂提交請願書。

印尼裔社團Gapura共同創辦人辛塔‧潘亞米‧史東(Sinta Penyami Storms)表示，華埠是第一代印尼移民90年代移居美國後落腳的城市，「我們的孩子就讀民間特許學校，母親接小孩下課，買茶飲與食品雜貨，這是我們起家的地方；如果想讓費城人更好，絕對不是蓋一座搶錢的球場」。

76人球場去年夏季提出以來，社區社運人士與倡議者持續釋出相同訊息：華埠是具備文化樞紐、移民安全空間和經濟中心的街坊。

在所有費城人心中，華埠占據特別地位，且是費城市中心的最後一處街坊，目前市中心大多聚集有色人種與低收入戶。

耗資13億元興建的76人隊新球場從市政廳起共占四個街區，分別是10街、11街、市場街(Market Street)及費伯街(Filbert Street)，旁及華埠所在的卡士伯街(Cuthbert Street)；華埠居民及社區領袖強烈反對在自己的社區門口興建這樣一座場館，擔心難以避免中產階層化與遷居。

華埠 費城 印尼

上一則

UTA護理學院 獲國際高等認證

下一則

德州人語／提早退休始祖回去當上班族

延伸閱讀

華埠飛躍教育2023年成果輝煌亮眼 一年勝過一年

華埠飛躍教育2023年成果輝煌亮眼 一年勝過一年
華埠監獄建案 紐約市府仍拒「活化建築」民代、社區將繼續抗爭

華埠監獄建案 紐約市府仍拒「活化建築」民代、社區將繼續抗爭
修繕所有費城老屋 「保守估計」需37億

修繕所有費城老屋 「保守估計」需37億
全美樂於助人城市 費城排第2 第一名是它

全美樂於助人城市 費城排第2 第一名是它
停沃爾瑪停車場過夜 費城載運硬幣卡車遭竊20萬

停沃爾瑪停車場過夜 費城載運硬幣卡車遭竊20萬
僅非裔例外 費城亞裔、白人、拉丁裔收入增25%

僅非裔例外 費城亞裔、白人、拉丁裔收入增25%

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

35元購2000年前羅馬人頭像 買主解開它身世卻須割愛

2023-04-24 19:28
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回