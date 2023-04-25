修繕所有費城老屋 「保守估計」需37億

費城的房屋普遍比其他地區的房屋來得老舊，據費城聯邦儲備銀行估算，修繕全市所有房屋「保守估計」至少需耗費37億元。(美聯社)

費城 聯邦儲備銀行報告指出，費城房屋老舊，修繕所有房屋「保守估計」至少需耗費37億元。

費城聯邦儲備銀行研究人員表示，屋主與租客需要協助修繕屋頂、漏水和結構損壞等。對此，黛博拉‧謝爾德(Deborah Sheard)深深有感，因為她位於費城西區歷史120年的老舊連棟屋亟需整修，樓上廁所塌落、牆壁損毀且屋頂漏水。

65歲的謝爾德說：「每到下雨天，屋外下大雨，屋內下小雨。」

謝爾德希望繼續住在她養育女兒的30年老屋裡，但整修經費有限，只能負擔短期修繕費用。

慶幸朋友告訴她「仁人家園」(Habitat for Humanity)可提供協助，這個非營利機構的費城分會去年幫她把房子大致修好，翻新破敗的廚房，重做廁所和屋頂，而她只要在未來四個月內支付總額350元就好。

謝爾德說：「我很開心能以付得起的價格修好房子。」

受到通膨與供應鏈危機影響，修繕房屋的花費隨之增加；費城聯邦儲備銀行報告指出，費城都會區去年整修房子的費用至少要37億元。報告作者、費城聯邦儲備銀行的社區發展研究專家艾琳·狄弗林(Eileen Divringi)表示，前述數據只是「保守估值」。

狄弗林將聯邦人口普查 局(Census Bureau)的美國住房調查(American Housing Survey)回應納入考量，排除汰換鉛管等費城許多房屋不需要的項目。

費城的房屋普遍比其他地區的房屋來得老舊，因此更需要維修，其中低收入 戶家庭的房子普遍需要維修，但負擔性成為這類家庭的首要考量。

費城聯準銀行表示，全國去年整修房屋耗資約1493億元，其中近40%集中在低收入戶房舍。

老房子的小毛病拖延不修，久而久之變成要砸大錢才能處理的大問題，無家可歸或散盡家財的風險可能世代相傳，廢棄房屋則成為社區汙點。

賓州大學設計學院助理教授格林(Jamaal W. Green)表示：「費城的住房擁有率相對較高，卻也存在根深蒂固的貧窮與大量貧戶問題，整修工事一延再延。」