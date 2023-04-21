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全美樂於助人城市 費城排第2

編譯尤寶琪／綜合報導
據美國志工團最新報告，費城為美國最樂於助人的城市之一；2021年有超過140萬名費城居民透過組織提供志願服務。(美聯社)
據美國志工團最新報告，費城為美國最樂於助人的城市之一；2021年有超過140萬名費城居民透過組織提供志願服務。(美聯社)

事實證明，一個人粗魯並不代表人不好；根據美國志工團(AmeriCorps)最新報告，被認為是美國最粗魯城市的費城，同時也是美國最樂於助人的城市之一。

根據報告，費城在公民參與方面排名第二，過半居民單純為了幫助他人而提供「非正式」幫助，近30%的居民則願意參與公益志願活動。

該調查是與聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)合作進行，自2002年以來就一直在追蹤民眾樂於助人的程度，且這也不是費城第一次排名靠前。費城和波士頓多年來，在樂於助人方面一直都名列前茅，而這結果也讓不少媒體感到驚訝。

因為外界對費城一直都抱持著粗魯的刻板印象，去年9月一份報告甚至還將費城評為「最粗魯」城市，但其實卻是鄰里關係最和諧的城市；不少可信民調組織都指出，費城居民自願提供幫助的比例是全國最高。

一位居住在以毫無個性、痴迷奢侈品、交通壅塞且孤獨而聞名城市的華盛頓郵報(Washington Post)數據專欄作家坦言，雖然會被說有刻板印象，但還是得承認，看到鄰邦數據將波士頓和費城列為美國最樂於助人的城市時，真的超震驚且困惑。

在美國12個大都會區中，波士頓被列為最樂於助人，邁阿密則是相反；而費城在公民參與度上，以0.1%之差輸給波士頓，包括民眾對社區組織參與的比例和慈善捐款等方面。

調查還發現，2021年有超過140萬名費城居民透過組織提供志願服務，服務總時長達9920萬小時。

儘管此排名在網路上遭到一些網友的嘲諷，但也有不少人認同此結果。有網友就指出「我鄰居有幫我拿過包裹、剷雪、照顧我兒子，他們對我家的幫助不是一篇貼文就能講清的」。

費城 波士頓 大都會

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