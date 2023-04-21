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未妥善保護瀕危鳥類 新州環保局自己罰自己

記者張聲肇／綜合報導
新州環保局因所屬單位未做好保護瀕危鳥類的工作，而自行開罰。圖為新州環保局長拉圖瑞特(左)視察一處保護區。(取自臉書)
新州環保局因所屬單位未做好保護瀕危鳥類的工作，而自行開罰。圖為新州環保局長拉圖瑞特(左)視察一處保護區。(取自臉書)

新澤西州環境保護局因所屬漁業與野生動物組(Division of Fish and Wildlife)未做好保護瀕危鳥類的工作，日前對該部門發出違法通知，形同自己處罰自己。

環保局的職掌之一是保護受到威脅、瀕臨危險鳥類的棲息地，所屬員工確實替其中一種鳥類打造適合的生長環境，卻摧毀另外兩種該受保護鳥類的居所。

漁業與野生動物組今年2月和3月間未經授權，擅自在克雷頓市(Clayton)格拉斯堡野生動物管理區(Glassboro Wildlife Management Area)進行環境改造工程，破壞了受保護鳥類的生活環境。

通知書提到失職單位會受到處罰，但環保局既是被告，也是裁判，如何執行罰則，引人矚目。如果罰款，是否由野生動物組向環保局繳納罰款？環保局被媒體問到這問題時，沒有回答。

該組把近3英畝州政府認定為「具備淡水濕地特殊資源價值」的濕地上植物和雜物清理掉；未整理之前，這片濕地原本是適合橫斑林鴞(barred owl，大型貓頭鷹)和赤肩鵟(red-shouldered hawk)的居所。橫斑林鴞是受到威脅的鳥類，後者則瀕臨滅絕。

該組的清理工作還擴及附近12英畝受保護的「轉換區」。

野生動物組不願說明當初為何未獲授權就清理沼澤。

環保局網站2月1日發布消息，說這項工作的原意是要替美洲山鷸(American woodcock)打造21畝生存環境，設計原樣是「草地居所」。

但四個保育團體3月初投書環保局，說該局動工結果，把濕地內外的櫸木和松林都砍光，去填滿部分濕地。信函說，之前保存完好的濕地土壤和植物全被摧毀，原本是許多罕見植物與鳥類居所的森林，也被夷為平地，「所有樹木都被砍光，連根挖掉、運走。」

新澤西保育基金會主席吉爾伯特(Tom Gilbert)說，這種事根本就不該發生，「他們必須改善內部檢討流程，並好好地向民眾交代。」

新州環保局因所屬單位未做好保護瀕危鳥類的工作，而自行開罰。圖為新州一處保護區。(...
新州環保局因所屬單位未做好保護瀕危鳥類的工作，而自行開罰。圖為新州一處保護區。(取自臉書)

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