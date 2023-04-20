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賓州郵差周日拒上班敗訴 上訴聯邦最高法院

編譯俞仲慈／綜合報導
美國郵局前員工葛洛夫因為必須遵守基督教福音派教規，無法配合周日上班，他被迫辭職後，控告美國郵局宗教歧視。(美聯社)
美國郵局前員工葛洛夫因為必須遵守基督教福音派教規，無法配合周日上班，他被迫辭職後，控告美國郵局宗教歧視。(美聯社)

美國郵局(USPS)一名前員工因為必須遵守基督教福音派(Christian beliefs)教規，無法配合周日上班，被迫辭職，隨後以宗教歧視為由一狀告上法院，儘管一審法院敗訴，但這位前員工不服，繼續告到聯邦最高法院。

身為基督教福音派信徒的葛洛夫(Gerald Groff)坦承，「真的無法回到過去改變既已發生在我身上的事」，但仍堅信「每個人不應在工作和信仰之間被迫做出選擇」。

葛洛夫於2012年受雇於USPS，負責遞送500至800個郵件或包裹，當時並沒有周日上班的需要，直到四年後，USPS與電商平台亞馬遜(Amazon)簽約，郵差得在周日遞送包裹給買家，於是葛洛夫也被告知必須配合在周日工作，但葛洛夫拒絕，「身為基督徒要在一起慶祝主日日子，周日幫亞馬遜遞送包裹，等於放棄我們相信的一切。」

於是葛洛夫決定從奎里維爾(Quarryville)大郵局改至霍特伍德(Holtwood)小郵局上班，以避免周日輪班，但最終還是擺脫不了周日上班的命運，萬般無奈下在2019年被迫辭職，隨後以宗教歧視為由，向法院控告USPS。

根據1964年民權法第七條規定職場禁止宗教歧視，要求雇主配合員工信仰，除非對企業造成「高度困擾」，因此USPS方面以葛洛夫個人要求周日休假，造成人力調度吃緊、同儕關係緊張、職場士氣滑落為由，獲得法院認同，宣告葛洛夫敗訴。

根據1977年最高法院受理哈蒂森(Hardison)控告美國環球航空公司(Trans World Airlines，TWA)宗教歧視案，最後裁決員工哈蒂森敗訴，顯示小蝦米對抗大鯨魚的確是一大挑戰，「哈蒂森案某種程度上對一般員工和民眾極為不利，好像要打贏官司，非得歷經攀登一座吉力馬札羅山(Kilimanjaro)，但我要說的是根本不應如此。」葛洛夫律師薩瑟(Hiram Sasser)表示。

葛洛夫也希望透過最高法院重新裁決，要求雇主必須提出明確的「重大困難或鉅額成本」，才能和員工的宗教信仰達成和解。

歧視 亞馬遜 小蝦米

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