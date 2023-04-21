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刻畫華人異國不為人知的百味人生　美籍華人作家胡曼荻新書《雪豆》出版

本報費城訊
胡曼荻短篇小說《雪豆》
胡曼荻短篇小說《雪豆》

2023癸卯年春暖花開，美籍華裔作家胡曼荻推出她的新書短篇小說劇本集《雪豆》。該書由美華傳媒出品，美國亞馬遜公司發行印刷，通過亞馬遜龐大的網路，以中英文兩種語言版本，向美國、加拿大、日本、法國、英國和德國等地全球同時發行。這是胡曼荻的第15本出版書籍。

《雪豆》是胡曼荻最新中短篇小說和劇本作品集，收錄了其所著的14篇短篇小說、2部電影劇本、3篇影評以及12篇天馬行空讀書劄記。胡曼荻英文短篇小說《雪豆》入選2022年第九屆洛杉磯美國小說選集,書中同時收錄中文和英文版本，講述了兩個男孩不尋常的人生。

  此書包括《雪豆》《紙偶》《扣扣》《壽禮》《鉈鹽》《黑暗》《瘟疫》《霜淇淋》《彩虹兔兔》《超級男孩》《海螺公主》《憂鬱》《愛米》和《南茜跳水》共計14部短篇小說，以及公益微電影《文人相親》和《薇媧瑪麗蘇》兩部劇本。14篇小說各具風格，詮釋了華人世界異國的人生；《文人相親》揭示了中國文壇最大的醜聞，發出無奈的警世之言。《薇媧瑪麗蘇》講述了在美國的一對華裔姐妹如何面對初愛的誘惑，以及被利用和被背叛後的逆轉故事。

   胡曼荻同時為編劇和獨立製片人。她自幼熟讀《紅樓夢》，文風婉約精雅，知性大方，視野深邃獨特，作品國際色彩斑斕。她本科畢業于南開大學，並獲頒賓夕法尼亞大學碩士學位，主攻創意寫作和電影研究。她曾供職天津日報社，亦旅居新加坡，現定居費城。她目前尋求並籌畫其小說《嬰亭》和《紙偶》的電影改編和制‍片。

   胡曼荻以一位元前中國女記者獨特的視角，揮灑遊刃有餘詼諧有趣的文字，創作著作為生活在美國數年的局內人而親歷目睹眼觀耳聽的美國故事和光怪陸離。作者對文字虔敬且誠惶誠恐，慎始慎獨慎微，通過細膩的文字，以虛擬故事深度刻畫華人異國不為人知的百味人生。

   網購新書《雪豆》，可登錄https://www.amazon.com/dp/B0C126NJRX。欲閱讀更多胡曼荻文章和小說，可以關注其微信公眾號：humandy-usa。

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