我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

拖了兩年半 新州「環境正義法」終拍板

編譯周芳苑／綜合報導

新州州長墨菲(Phil Murphy)二年半以前簽 署「環境正義法」(Environmental Justice Law) ，幾經延宕，執行細則17日終於拍板定案，即日起實施。

這項法案創全美先例，要求新設施在新州環保局分析確定會對社區產生負面影響時， 須強制拒絕核發許可。

社區公司Ironbound Community Corporation副主任洛佩斯-努涅斯(Maria Lopez-Nuñez)說，法案旨在確保不繼續污染有色人種社區，打破將有色人種及貧窮社區視為垃圾場的既定模式。

這項法案將新州21郡中超過460萬人口的340多個城市評為「負擔過重」，規範對象包括發電量至少10兆瓦的發電廠、焚化爐、日處理容量超過5000萬加侖的污水處理廠、固體廢物處理設施、垃圾掩埋場及聯邦Clean Air計畫定義為主要空氣污染源的任何項目。

墨菲說，在地球周揭開序幕之際，環境正義法細則定案，將進一步落實環境正義承諾。

新州環保局長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)說，第一線社區領袖和企業主在制訂規則時發揮關鍵作用。

不過，新州工商業協會(BIA)政府事務副總康托爾(Ray Cantor)說，協會擔心新法規禁止新回收設施、其他可驅動經濟的設施及特定公共工程，這些規則並未顧及對社區及全州帶來優渥待遇的工作機會，而且將阻退新製造基地進駐新州、不讓既有事業擴張。

這項新法規究竟會如何影響各工程提案？還不清楚。今年稍早，新州環保局官員聲稱該法案不適用Woodbridge新燃氣發電廠案，因該項目早在立法前便提出空氣許可申請。法案簽署後，多項工程因居民抨擊而延宕。

早在2008年，民主黨立法人員便提出如今被納入環境正義法的法規，但早期版本未獲關注，直到2020年疫情爆發，凸顯公共和環境健康不平等問題，之後發生「佛洛伊德(George Floyd)之死」等事件喚起種族不公關注，為法案添助力。

新州 疫情 佛洛伊德

上一則

大學生線上學習熱衷度 北卡全美第3

下一則

華人華僑北卡分會成立 百人同慶

延伸閱讀

開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺

開錯車道想掉頭 紐約20歲女竟遭屋主連開2槍射殺
新州穆迪信評 13個月來第4度上調

新州穆迪信評 13個月來第4度上調
遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」

遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」
德州人語／非我族類？華裔官員屢被找碴

德州人語／非我族類？華裔官員屢被找碴
為何華裔官員屢被找碴

為何華裔官員屢被找碴
洛城新語／為何華裔官員屢被找碴

洛城新語／為何華裔官員屢被找碴

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」