拖了兩年半 新州「環境正義法」終拍板

新州 州長墨菲(Phil Murphy)二年半以前簽 署「環境正義法」(Environmental Justice Law) ，幾經延宕，執行細則17日終於拍板定案，即日起實施。

這項法案創全美先例，要求新設施在新州環保局分析確定會對社區產生負面影響時， 須強制拒絕核發許可。

社區公司Ironbound Community Corporation副主任洛佩斯-努涅斯(Maria Lopez-Nuñez)說，法案旨在確保不繼續污染有色人種社區，打破將有色人種及貧窮社區視為垃圾場的既定模式。

這項法案將新州21郡中超過460萬人口的340多個城市評為「負擔過重」，規範對象包括發電量至少10兆瓦的發電廠、焚化爐、日處理容量超過5000萬加侖的污水處理廠、固體廢物處理設施、垃圾掩埋場及聯邦Clean Air計畫定義為主要空氣污染源的任何項目。

墨菲說，在地球周揭開序幕之際，環境正義法細則定案，將進一步落實環境正義承諾。

新州環保局長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)說，第一線社區領袖和企業主在制訂規則時發揮關鍵作用。

不過，新州工商業協會(BIA)政府事務副總康托爾(Ray Cantor)說，協會擔心新法規禁止新回收設施、其他可驅動經濟的設施及特定公共工程，這些規則並未顧及對社區及全州帶來優渥待遇的工作機會，而且將阻退新製造基地進駐新州、不讓既有事業擴張。

這項新法規究竟會如何影響各工程提案？還不清楚。今年稍早，新州環保局官員聲稱該法案不適用Woodbridge新燃氣發電廠案，因該項目早在立法前便提出空氣許可申請。法案簽署後，多項工程因居民抨擊而延宕。

早在2008年，民主黨立法人員便提出如今被納入環境正義法的法規，但早期版本未獲關注，直到2020年疫情 爆發，凸顯公共和環境健康不平等問題，之後發生「佛洛伊德 (George Floyd)之死」等事件喚起種族不公關注，為法案添助力。