僅非裔例外 費城亞裔、白人、拉丁裔收入增25%

最新調查指出，2010年到2021年間，費城亞裔、拉丁裔及白人家戶收入中位數都成長約25%，唯非裔家戶不到6%。圖為費城第30街捷運站的人潮。(路透)

「大費城 經濟聯盟」(Economy League of Greater Philadelphia)公布最新調查指出，2010年到2021年間，該市亞裔 、拉丁裔及白人家戶收入中位數都成長約25%，唯非裔 家戶不到6%；該機構表示，足見費城貧富不均狀況依然沿種族及性別界線在成長。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，據該研究非裔家戶平均收入在2021年是有成長，但經過通膨調整，中位數比起2010年只增2000元；拉丁裔、亞裔及白人家戶則分別增加7000、1萬及1萬5000元。報告發現，亞裔家庭與白人之間貧富不均在減少。

這份研究在3月底公布；研究使用人口普查局2017到2021年這五年的估計數字，來分析費城人有全職工作者的家戶收入。費城在全國大都市裡算最貧窮，家戶收入中位數到2021年成長為5萬2650元；就全國來說，家庭收入中位數2021年在大約7萬800元。

大費城經濟聯盟的研究主任席爾茲(Mike Shields)表示，費城非裔人口減少，貧窮率也下降，意味著較沒錢的非裔居民住不起費城，搬往較內圈的郊區；費城比起紐約及波士頓，擁有更多貧窮及社會問題，因為紐約及波士頓已演化出方法，讓窮人根本別想住在市區，所以容得下貧富不均，這麼講雖有誇大，但基本上可以這麼說。

席爾茲表示，看來費城也在追隨紐約及波士頓的發展模式。

根據報告，費城非裔家戶的年收入中位數大約3萬9350元；拉丁裔平均要低於非裔，年收入在大約3萬8800元；白人家庭年收入中位數大約略少於7萬4300元，比全市中位數高出2萬元，且收入是拉丁裔家庭的兩倍。亞裔家庭年收入中位數在大約5萬5900元。

報告指出，2021年非裔家戶的收入，比全市中位數少了約1萬3300元，足證非裔居民的收入差距持續擴大。費城貧富不均有幾點因素，例如工作品質、入門等級的工作都要求學歷，再加上通膨、薪資停滯。