費城潮州會館隆重舉辦第十一屆理事就職典禮暨春節聯歡宴會

孫潛領事（前排左7）與費城潮州會館第11屆理事們合影。前排左6為會長陳香

費城 潮州會館第十一屆理事就職典禮暨農曆兔年春宴，4月9日在南費城華達大酒樓舉行。中國駐紐約總領館領事孫潛、王程，費城市長候選人金海倫（Helen Gym）、大費城僑學界秘書長張天晨、中華公所總顧問陳姿、董事長林興等與600餘位來自世界各地的潮州鄉親、工商俊彥、中西嘉賓共同出席了此次盛會，歡慶佳節。

第十一屆新任理事們在孫潛領事監誓下宣誓就職。陳香女士眾望所歸，蟬聯新屆費城潮州會館會長。她致辭表示，潮州會館走過了20個春秋，感謝本埠及各地的兄弟潮團一直以來對會館工作的關懷及勉勵，在全體鄉親們的大力推動支持下，會務發展順利，深感榮幸和感恩。特別感謝第廿一屆國際潮團聯誼會籌委會各位執行主席及美國潮商總會主席團主席林輝勇，在新冠病毒爆發時，第一時間送來防疫 物資，大恩大德，鄉親們終身難忘。同時感謝美國太子行總裁楊應瑞，贈送當晚全場禮包，功德無量。回顧過去，展望未來，冀望大家能一如既往給予支持，攜手共進，再創輝煌。

孫潛致辭肯定了潮州會在團結僑民、愛國愛鄉等方面所做的貢獻，希望海外僑胞繼續關注中美關係的發展，祝嘉賓們萬事如意，旺上加旺。

世界越柬寮華人 團體聯合會主席李宏良、加拿大溫哥華潮屬總會會長陳育昭、紐約潮州同鄉會會長李漢強、張天晨、林興等紛紛上臺致辭，讚揚潮州人勤勞奮進、重信守諾，在歷屆會長的卓越領導下，會務蒸蒸日上。同時各地潮商會分別向費城潮州會館贈送了祝賀禮物。

秘書長林明有致答謝辭嘉賓們熱心贊助本會經費，惠賜禮品等，濃濃桑梓情，潮人一家親，隆情厚誼，深受感動，銘記心中。在充滿活力及希望的春天到來之際，新一屆理事會同仁將團結一致，努力為鄉親服務，弘揚潮汕文化，為社區繁榮貢獻綿力。