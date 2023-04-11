劉雲平訪新州華社 關注華裔權益

華裔聯邦眾議員劉雲平(前中)到訪新澤西州，與新州民眾交流，前左二為主辦人張迎潮。(記者劉偉／攝影)

今年甫接替加州眾議員皮特·阿吉拉爾(Pete Aguilar)，出任國會眾院民主黨黨團會議主席的華裔 眾議員劉雲平 (Ted W.Lieu)，日前訪問新澤西州，帶著他的夫人詹碧琪和準備選讀普林斯頓大學的兒子，與新澤西州大普林斯頓地區為主的近40位華人見面座談，對華人關心的諸多問題做了廣泛交流。

組織並主持這次交流活動的西溫莎前市議員張迎潮歡迎劉雲平，表示組織此次活動的目的，是借助他來新州的機會，讓華裔民眾能近距離接觸到國會中很難得的華裔代表，並為劉雲平競選募款。張迎潮請到會民眾自我介紹並提出各自關心的問題。

美國華人聯合會(UCA)會長薛海培專程從華府到場參加，並感謝劉雲平對UCA的長期支持；普林斯頓大學計算機系終身教授、美國國家工程院院士李凱就華裔教授被查被抓遠遠大於其他族裔，但最後定罪遠遠小於其他族裔，徵求劉雲平的看法。

王小路(音譯)博士也提出，政府對於美國華裔企業的知識產權保護，是不是應該和其它企業一樣。其他與會民眾也紛紛就美國國會的運作、華裔眾議員在國會中的地位與工作、如何面對美國社會近期頻發的歧視亞裔 的現象，亞裔在工作中遇到的玻璃天花板問題，以及華人參政、年輕人的教育訓練、維護華裔正當權益等廣泛的話題，與劉雲平進行互動。

劉雲平耐心傾聽並回答各類問題。他強調，作為民意代表，他來新澤西看望大家，就是想聆聽民間的聲音，感謝大家到來，也希望華人民眾在政見推動、募資籌款等各個方面支持他，以更好地為美國各族裔特別是華裔服務。

出生台灣的劉雲平說，在過去幾年裡，亞裔群體經歷了政治活動、影響力和知名度的激增，亞裔美國人越來越被理解為美國社會的一部分，這種演變與他自己的發展軌跡是一致的。劉雲平說，現在他在民主黨黨團擔任眾院領導人，是第一位擔任此重任的亞裔眾議員，顯示了「美國夢的可能性」。

劉雲平強調，這實際上更多的是其他眾議員認識到亞裔與夏威夷原住民和太平洋島民社區日益增長的重要性。