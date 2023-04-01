上任不到兩年 天普大學校長請辭 校委會將任命臨時校務領導層

天普大學校長溫加德已向校務委員會請辭獲准。(取材自臉書)

自2021年7月就任天普 大學(Temple University)校長的溫加德(Jason Wingard)日前向校務委員會遞上辭職函，校委會已接受，另表示接下來將由資深核心校務團隊領導學校；天普大學研究所員工發動42天罷工、一名校警2月值勤時遭射殺，2019年以來註冊率下跌14%，來年的儲蓄金相形去年同期減少25%，溫加德任內可謂動盪不安。

「費城 詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，現年51歲的溫加德上月28日向校務委員會特別會遞函請辭，校委會接受之後，領導校委會三年多的主席摩根(Mitchell Morgan)表示，下周計畫任命臨時校務領導層，接下來再找新校長。

天普大學位在費城市北，學生3萬3600人。校內教職員工會正準備對溫加德、教務長曼德爾(Gregory N. Mandel)、摩根發起不信任投票；大學多所學院院長發函給摩根，要求與他開會商談他們的憂慮；天普大學新聞(Temple News)上周調查1000名學生，92%不贊同溫加德治校表現，益添亂象，於是溫加德請辭。

但溫加德辭職仍算突然。3月24日他還向大學社區釋出訊息，表示天普大學正推動策略計畫，旨在提升到「下階段一流學校」，自己有意暫停其中一些方案，更加留意於校園安全，解決註冊率下跌。

溫加德突然改變心意的原因，似乎還有校方是否會付滿溫加德五年合約的薪酬或是另行妥協，目前不得而知；校方已拒絕給他薪水或全額薪津，此事詳情要到今年稍後公布財務紀錄才能分曉。

摩根也拒絕談論支付薪水還是另有妥協一事，只表示感謝溫加德博士的治校、對天普大學社區的奉獻。

溫加德日前還發表聲明，指自己擔任天普第12位校長，「深感榮寵」，他制定出策略以提升學 校地位、聲譽，但安全及註冊率遭遇挑戰，造成「社區危機的完美風暴」，「劇烈又偏頗地影響到天普大學」。