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可存手機、平板 新州推「數位行照」 開放上網登錄

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州開始實施行車執照數位化，駕駛人在遭警方盤查時，可出示儲存在手機、電腦等電子設備中的行車執照。(圖取自nj.com Twitter)
新澤西州開始實施行車執照數位化，駕駛人在遭警方盤查時，可出示儲存在手機、電腦等電子設備中的行車執照。(圖取自nj.com Twitter)

隨著數位科技進步，新澤西州交通部門推出數位行車執照(digital vehicle registration)，並於即日起開放車主上網登錄，只要將數位行照儲存在手機、筆電或平板裡，在遭警方臨檢或盤查時，出示儲存的文件即可。

新州汽車監理廳」(Motor Vehicle Commission，MVC)負責規劃的數位行照實施辦法，是在2021年11月由州長墨菲(Phil Murphy)簽署完成立法。

MVC代理執行長利多佛洛伊德(Latrecia Littles-Floyd)公布聲明表示：「很高興，可以透過智慧手機或其他電子產品登錄汽車行照，同時紙本行照仍將繼續核發並視為有效證件，今後駕駛若需要提出行照證明，將不是只有一種選擇。」

MVC數位行照自即日起開放登錄，只要在MVC官網完成更新或複製，MVC會將行照轉換成PDF電子檔，再透過電子郵件寄送給駕駛；而駕駛完成數位行照登錄後，MVC仍會將紙本行照郵寄給駕駛本人，因此若駕駛被執法人員、法院要求提供紙本行照，無論數位或紙本行照都被視為有效法律證件；MVC也證實「目前還沒有完全淘汰紙本行照的計劃」。

另外根據實施辦法，駕駛若因未持有行照而被檢方發出傳票，可免除150元罰鍰；MVC發言人康諾利(William Connolly)表示：「執法部門可以自表格右上方擷取行照資料」，根據新規定，數位行照被視為有效法律證件，可以複製、保存或下載在智慧手機、平板或筆電裡。

不過這項便民的數位行照，因為將手機等電子設備交付警方，引發個資外洩疑慮，羅格斯大學(Rutgers University)法學教授威廉斯(Robert F. Williams)2021年曾經公開質疑：「提交手機並非表示同意，這是避免糾紛上訴至高等法院的關鍵證詞，司法機構應該未雨綢繆。」 

因此新州在推出數位行照前，參考2017年密西根州和2019年田納西州公布的類似辦法，明確立法規定，若未經駕駛人同意，執法人員不得搜查手機內容，同時為了保護執法與司法人員在檢查數位行照時，不慎損壞手機或平板電腦等設備，數位行照實施辦法也賦予執法人員免責權。

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