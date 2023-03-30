疫後客流量未回升…新州「百年老牌巴士公司」 4月停運7路線

新澤西州百年老牌巴士公司，不敵新冠肺炎疫情 造成的客流量低靡，將於4月7日起，停止七條通勤路線的營運，讓依靠巴士通勤的民眾叫苦連天。

1870年以驛馬車線路起家的DeCamp Bus Lines，其副總裁暨執行長德坎普(Jonathan DeCamp)表示，因為客流量始終未恢復到新冠肺炎疫情前的水平，所以將停止營運旗下七條通勤路線，但會繼續經營包車和賭場服務。

「每月的客流量一直都沒有恢復，我們目前的乘客量還不到疫情前的20%，所以我們必須做出艱難決定，」德坎普解釋，「我們能維持到現在，多虧了各種聯邦和州政府的補助計畫。」DeCamp巴士載客量從疫情前的平均6800人下降到1250人。

德坎普指出，但援助皆已用完，公司無法繼續虧本營運，所以最後一條通勤路線將會在4月7日停駛。

「我想要感謝我們這些年來的客戶，」德坎普說，「新冠疫情徹底改變了大客車產業的局面，尤其是通勤服務的部分。」

DeCamp巴士的情況反映出了全美通勤運輸業，乘客量恢復緩慢的現況，主要是因為為了減緩新冠肺炎傳播而生的遠端工作政策，然後雇主開始過度到混合辦公模式，讓員工可以一周內可以部份時間在家上班，部分時間進公司上班。

新州捷運 局(NJ Transit)執行長柯貝特(Kevin Corbett)指出，該機構乘客量是疫情前的75%。與DeCamp等私人巴士公司不同，捷運局能依三種不同的法規向聯邦政府取得補助。

疫情大幅削弱了包車業和通情服務，讓家庭式巴士公司大受打擊。美國巴士聯盟(American Bus Association)2020年8月估計，產業因疫情損失了110億元，年度業務下降了71%。

依賴通勤服務的民眾對此發展表示擔憂，呼籲政府解決問題，強調在奪走公車服務前，應該要給予足夠的時間，讓公車族解決通勤問題。