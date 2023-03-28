擁擠超商內槍殺前妻 賓州男判終生監禁

賓州男子甘迺迪四年前涉嫌在擁擠的Wawa便利商店內，於眾目睽睽之下近距離槍殺前妻，23日被判處終生監禁。（6abc電視台畫面截圖）

賓州 德文(Devon)男子甘迺迪(Brian Kennedy)四年前涉嫌在擁擠的Wawa便利商店內，於眾目睽睽之下近距離槍殺前妻，被控一級謀殺罪，23日被判處終生監禁。

2019年3月，甘迺迪與前妻史黛芬妮‧米勒(Stephanie Miller)依約在拉德諾(Radnor)老糖鎮路(Old Sugartown Road)的Wawa連鎖超商 內交接兒子，這是他們離婚協議中輪流照顧兒子的條款。

孰料，甘迺迪卻在擁擠的店內，近距離朝前妻開了四槍後逃逸；他的犯行被周遭近十人目睹，也被店內監視器清楚拍下，警方數小時後在附近公園逮捕濫用處方藥到不省人事的甘迺迪。

現年38歲的甘迺迪被控一級謀殺罪，今年1月接受三天審訊，陪審團開會一小時內便裁定他有罪。

德拉瓦郡法官卡裴利(Richard Cappelli)23日宣判時，形容這宗謀殺案「冷血無情」，指甘迺迪對自己的家人等無數人造成一輩子難以擺脫的悲劇。

卡裴利同意檢察官 的要求，將甘迺迪發落賓州矯治設施，盡可能遠離德拉瓦郡。

死者米勒的家屬，尤其是她的母親卡蘿流淚發表受害人影響聲明(victim-impact statements)，說明四年前這場悲劇如何摧毀她們的家庭。

卡蘿形容米勒是10歲兒子的慈母，卻被「懦夫、惡魔」奪走性命；她形容米勒與兒子感情深厚，小孫子「卻成為失去雙親的孤兒，讓他很受傷」。

甘迺迪的證詞表示，他犯案前12天在普魯斯王(King of Prussia)地區買了行凶用的AR-15步槍，做案前一天又回到店裡購買更多子彈。

警探證詞表示，甘迺迪槍殺米勒約一小時前，曾上網搜尋如何使用AR-15步槍。

檢察官表示，甘迺迪試圖讓米勒遠離群眾，包括改變接兒子的地點，但他們之前就約好每周在Wawa接小孩。

甘迺迪23日告訴法官，沒有人知道米勒的真面目，或她對他展現的「暴怒」。

甘迺迪說：「這無法為我的所作所為開脫，但願我當時保持理智，我希望沒有被逼到極端，但我知道，我懊悔我做的一切。」