我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

150消防員灌救無效 新州大教堂全毀

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州南部生命泉教會20日晚發生火警，超過150名消防員徹夜搶救無效，建築群毀於祝融。(6abc電視台畫面截圖）
新澤西州南部生命泉教會20日晚發生火警，超過150名消防員徹夜搶救無效，建築群毀於祝融。(6abc電視台畫面截圖）

新澤西州南部生命泉教會(Fountain of Life Center)20日發生八級大火，超過150名消防員徹夜搶救無效，建築群毀於祝融，1969年協助建造教堂的眾多信徒難受不捨；牧師表示，神會協助他們度過難關，且教會將比之前更強大。

哥倫比亞廣播電台(CBS)費城分台報導，新州佛羅倫斯鎮的生命泉教會建築20日傍晚竄出火苗，當地五個郡超過150名緊急救難人員到場搶救，但無情火舌終究導致教堂屋頂坍塌陷落，火勢一度威脅鄰近的一所K12學校，該校約300名學生無限期停課。

火勢21日上午成功獲得控制，但在消防隊員處理部分地區的明火之際，建築內部持續悶燒，CBS的轉播直升機從空中俯瞰，顯示大量濃煙竄上天際。

所幸這起火警並未造成人員傷亡，當局已啟動調查。

生命泉教會主任牧師霍金斯(Russell Hodgins)表示，他目睹教堂屋頂在火勢中掉落，建築災損慘重，「火舌吞噬教堂前半段區域包括穹頂與先前掛十字架的部分，聖殿全毀，屋頂掉落的景象怵目驚心」。

牧師表示，這座教堂不只是座建築，更攸關人。該教會的學生事務牧師鮑德溫(Matthew Boudwin)說，「教堂對我和許多人而言，意義重大，宛如我們的一切。」

許多人和鮑德溫的祖父母一樣，於1969年時參與協助建造教堂的工作，這些人對於教堂毀於祝融感到十分難受。

儘管教堂付之一炬，這場大火讓信眾更加團結堅定。霍金斯說：「這座教堂不只是磚塊與灰泥，而是信徒的主體，天父將協助我們度過這場磨難，我也相信教會比以往更強大。」

佛羅倫斯鎮消防局行政官員薩普(Robert Tharp)表示，著火的教會建築群龐大，消防員一度難以控制火勢。 

薩普說：「消防隊員在阻止火勢蔓延方面做得很棒，只是建築體積龐大讓我們需要做出防護行動的人力調度。」

生命泉教會大火後變成廢墟。(6abc電視台畫面截圖）
生命泉教會大火後變成廢墟。(6abc電視台畫面截圖）

新澤西州 費城 新州

上一則

耶魯大學華裔生 參訪美京華人中心

下一則

芝城活動看板╱美亞健康檢查、淨土念佛堂慶20年

延伸閱讀

升遷遭拒 新州2「少數族裔」警官 控前警局長歧視

升遷遭拒 新州2「少數族裔」警官 控前警局長歧視
新州頒新法：快易通有義務告知駕駛「跨州恐沒折扣」

新州頒新法：快易通有義務告知駕駛「跨州恐沒折扣」
鐵工廠半夜大火 近百消防員撲滅

鐵工廠半夜大火 近百消防員撲滅
洛市鐵工廠半夜大火 動員近百名消防員才撲滅

洛市鐵工廠半夜大火 動員近百名消防員才撲滅
紐奧爾良台福教會成立避難所 造福台僑

紐奧爾良台福教會成立避難所 造福台僑
舊金山首位跨性別主教稱遭歧視 控告路德教會

舊金山首位跨性別主教稱遭歧視 控告路德教會

熱門新聞

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

2023-03-20 15:22
芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

2023-03-20 12:46
新澤西州居民大約每四人就有一人透過新州系統NJ FamilyCare，參加俗稱「白卡」的醫療補助計畫。(Getty Images)

白卡下月開始重審資格 多達1420萬人恐失福利

2023-03-16 14:42
住在坎伯蘭郡的威廉斯夫婦在家遭兒子克雷格殺害。（取材自臉書）

人倫悲劇...家中搜出刀斧 新州男涉手刃六旬父母

2023-03-18 14:33
伊州鏈球菌性咽喉炎病例增加，衛生官員提醒家長留意。(pexels)

致命鏈球菌性咽喉炎病例增 伊州已5童死亡

2023-03-22 10:47

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款