150消防員灌救無效 新州大教堂全毀

新澤西州南部生命泉教會20日晚發生火警，超過150名消防員徹夜搶救無效，建築群毀於祝融。(6abc電視台畫面截圖）

新澤西州 南部生命泉教會(Fountain of Life Center)20日發生八級大火，超過150名消防員徹夜搶救無效，建築群毀於祝融，1969年協助建造教堂的眾多信徒難受不捨；牧師表示，神會協助他們度過難關，且教會將比之前更強大。

哥倫比亞廣播電台(CBS)費城 分台報導，新州 佛羅倫斯鎮的生命泉教會建築20日傍晚竄出火苗，當地五個郡超過150名緊急救難人員到場搶救，但無情火舌終究導致教堂屋頂坍塌陷落，火勢一度威脅鄰近的一所K12學校，該校約300名學生無限期停課。

火勢21日上午成功獲得控制，但在消防隊員處理部分地區的明火之際，建築內部持續悶燒，CBS的轉播直升機從空中俯瞰，顯示大量濃煙竄上天際。

所幸這起火警並未造成人員傷亡，當局已啟動調查。

生命泉教會主任牧師霍金斯(Russell Hodgins)表示，他目睹教堂屋頂在火勢中掉落，建築災損慘重，「火舌吞噬教堂前半段區域包括穹頂與先前掛十字架的部分，聖殿全毀，屋頂掉落的景象怵目驚心」。

牧師表示，這座教堂不只是座建築，更攸關人。該教會的學生事務牧師鮑德溫(Matthew Boudwin)說，「教堂對我和許多人而言，意義重大，宛如我們的一切。」

許多人和鮑德溫的祖父母一樣，於1969年時參與協助建造教堂的工作，這些人對於教堂毀於祝融感到十分難受。

儘管教堂付之一炬，這場大火讓信眾更加團結堅定。霍金斯說：「這座教堂不只是磚塊與灰泥，而是信徒的主體，天父將協助我們度過這場磨難，我也相信教會比以往更強大。」

佛羅倫斯鎮消防局行政官員薩普(Robert Tharp)表示，著火的教會建築群龐大，消防員一度難以控制火勢。