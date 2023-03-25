我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

你——可以變得更漂亮 HyperReal為您打造人間最美三月天

本報新澤西訊

人間三月芳菲始，又是一年花開時。經歷了凜冽的寒冬，日漸暖，綠漸濃，萬物生，和煦的春風吹來，感受人間最美三月天。春天來了，做一對好看又溫柔的眉毛吧！就在這春暖花開的日子，才配得上你的人間最美三月天！

  春天也是很多女孩子想要做眉毛的季節，因為天氣不冷不熱，恢復起來剛剛好。眉毛作為人體臉部五官之一，對人的氣質形象起著重要的作用，稀疏雜亂的眉毛會讓整個人顯得疲憊，甚至會拖累你的美貌。但是在紋眉之前，我們要搞清楚，我們是什麼臉型?什麼樣的眉型才是適合我們?紋眉的初衷是變得更美，結合自身的情況，進行新的眉⻣重塑，又不失自然，才是紋眉的定義。

  如果你的臉型偏長，平眉會是很好的選擇。因為平眉可以加強面部的寬度，修飾臉型，看起來更加圓潤，會給人一種溫柔，可愛的感覺。

  圓臉一般都給人一種很可愛的感覺，臉部長度和寬度基本上是1:1。圓臉的女孩更適合歐式小挑眉，會使人的臉部更加的立體，起到瘦臉的效果。

  方臉的特點就是輪廓分明，下巴較寬。我們需要用彎彎的眉毛來修飾這種硬氣的感覺，使整體看起來更加的柔和，增加美感。

  菱形臉是高級臉的象徵，比較適合修長的眉型，眉峰可以稍稍靠外，不僅可以修飾太陽穴凹陷的不足，還能多一點性感的女人味。

  鵝蛋臉是公認為最標準的臉型，線條流暢，如果你是鵝蛋臉，那麼恭喜你，所有的眉型基本上你都可以hold住，畫一個標準眉，就可以美美噠。

  Hyper real超仿生線條眉，擁有獨特的real tint技術，根據每個人自身的眉⻣設計眉形，根據眉毛毛流方向設計，結合眉毛特點設計融合， 做出來的線條纖細流暢，根根分明，能讓紋出的眉毛宛如原生，打造出“偽素顏”的靈動少女感。後期也不用特別的護理禁忌，不需要恢復期，做完就可以洗臉洗澡。普通線條眉最難的一點就是留色不好，出現斷色、暈色、變色的情況，而real tint的超仿生線條眉，完美的解決了這個問題，只要你想就可以擁有超自然好看的眉毛。

  歡迎來電諮詢：732-491-3335；地址：63 West Prospect St. East Brunswick, NJ 08816；網站：www.hyperrealacademy.com；郵箱:[email protected]

上一則

郭富城世界巡迴演唱會唱響 Hard Rock Live 氣氛超燃

下一則

HiTRONS力薦2023最新款按摩椅　店內購買EVERYCARE 207立減 $500

延伸閱讀

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
抗議「新排華法」蔓延全美 促成德州修改法案

抗議「新排華法」蔓延全美 促成德州修改法案
湯唯素顏用餐被捕獲 搞怪被讚：女神超可愛

湯唯素顏用餐被捕獲 搞怪被讚：女神超可愛
湯唯素顏「眉毛都沒畫」一動作曝光網直呼：女神超可愛

湯唯素顏「眉毛都沒畫」一動作曝光網直呼：女神超可愛
惡作劇？有隱情？一天三校遭槍擊威脅令人憂

惡作劇？有隱情？一天三校遭槍擊威脅令人憂

熱門新聞

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

2023-03-20 15:22
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

2023-03-20 12:46
住在坎伯蘭郡的威廉斯夫婦在家遭兒子克雷格殺害。（取材自臉書）

人倫悲劇...家中搜出刀斧 新州男涉手刃六旬父母

2023-03-18 14:33

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光