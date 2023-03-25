你——可以變得更漂亮 HyperReal為您打造人間最美三月天

人間三月芳菲始，又是一年花開時。經歷了凜冽的寒冬，日漸暖，綠漸濃，萬物生，和煦的春風吹來，感受人間最美三月天。春天來了，做一對好看又溫柔的眉毛吧！就在這春暖花開的日子，才配得上你的人間最美三月天！

春天也是很多女孩子想要做眉毛的季節，因為天氣不冷不熱，恢復起來剛剛好。眉毛作為人體臉部五官之一，對人的氣質形象起著重要的作用，稀疏雜亂的眉毛會讓整個人顯得疲憊，甚至會拖累你的美貌。但是在紋眉之前，我們要搞清楚，我們是什麼臉型?什麼樣的眉型才是適合我們?紋眉的初衷是變得更美，結合自身的情況，進行新的眉⻣重塑，又不失自然，才是紋眉的定義。

如果你的臉型偏長，平眉會是很好的選擇。因為平眉可以加強面部的寬度，修飾臉型，看起來更加圓潤，會給人一種溫柔，可愛的感覺。

圓臉一般都給人一種很可愛的感覺，臉部長度和寬度基本上是1:1。圓臉的女孩更適合歐式小挑眉，會使人的臉部更加的立體，起到瘦臉的效果。

方臉的特點就是輪廓分明，下巴較寬。我們需要用彎彎的眉毛來修飾這種硬氣的感覺，使整體看起來更加的柔和，增加美感。

菱形臉是高級臉的象徵，比較適合修長的眉型，眉峰可以稍稍靠外，不僅可以修飾太陽穴凹陷的不足，還能多一點性感的女人味。

鵝蛋臉是公認為最標準的臉型，線條流暢，如果你是鵝蛋臉，那麼恭喜你，所有的眉型基本上你都可以hold住，畫一個標準眉，就可以美美噠。

Hyper real超仿生線條眉，擁有獨特的real tint技術，根據每個人自身的眉⻣設計眉形，根據眉毛毛流方向設計，結合眉毛特點設計融合， 做出來的線條纖細流暢，根根分明，能讓紋出的眉毛宛如原生，打造出“偽素顏”的靈動少女感。後期也不用特別的護理禁忌，不需要恢復期，做完就可以洗臉洗澡。普通線條眉最難的一點就是留色不好，出現斷色、暈色、變色的情況，而real tint的超仿生線條眉，完美的解決了這個問題，只要你想就可以擁有超自然好看的眉毛。

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