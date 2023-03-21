新州跨單位聯手出擊販毒網 14人被控罪

當局破獲格洛斯特、肯登等郡的販毐網，對14人提出指控，並扣押30萬美元現金。(Getty Images)

新澤西州格洛斯特郡檢察官 辦公室(Gloucester County Prosecutor's Office)稱，相關單位連月攜手對南澤西州和費城毒品 分銷多方調查後，破獲格洛斯特、肯登(Camden)等郡販毐網，已對14人提出指控，並扣押30萬美元現金。

這波調查並鎖定槍支 非法銷售、轉讓和運送。為破獲犯罪，有關單位3月8日執行30多項搜查和逮捕令。

當局稱，除查獲現金和大量古柯鹼、大麻等毒品，警方還查獲14支槍、11輛汽車、4輛全地形四輪越野機車(ATVs)、點鈔機和財務文件。

被控最重刑責的是格洛斯特郡華盛頓鎮的29歲居民卡雷羅(Brett Carrero)，他被控身為毒品走私網頭目，並且推動有組織的街頭犯罪、電腦犯罪活動和多項毒品分銷。

法庭文件中所列的卡雷羅代表律師，未立即回應記者尋求評論電話。

其他13名被告被控持有毒品、企圖分發毒品、共謀分發、以及多項槍支犯罪等罪名。

這次調查是與聯邦「自由中大西洋高強度販毒區」(Liberty Mid-Atlantic High-Intensity Drug Trafficking Area)所屬執法機構聯手合作，該販毐區包括南澤西州若干郡以及賓州、德拉瓦州相關地區。

官員表示，這項全國性計畫增強了當地打擊販毒和相關暴力行為的資源。

格洛斯特郡代理檢察官霍夫曼(Christine A. Hoffman)警告購買非法和非管制藥物的人說，強效止痛藥芬太尼(fentanyl)與其他藥物混合使用的數量爆炸性增加。

霍夫曼表示，媒體不斷報導不知情買家過量服用芬太尼，無論最終是否導致死亡，毒販為求利益不惜將他人置於危險中的意圖顯而易見。