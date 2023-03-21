我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

新州跨單位聯手出擊販毒網 14人被控罪

編譯周芳苑／綜合報導
當局破獲格洛斯特、肯登等郡的販毐網，對14人提出指控，並扣押30萬美元現金。(Getty Images)
當局破獲格洛斯特、肯登等郡的販毐網，對14人提出指控，並扣押30萬美元現金。(Getty Images)

新澤西州格洛斯特郡檢察官辦公室(Gloucester County Prosecutor's Office)稱，相關單位連月攜手對南澤西州和費城毒品分銷多方調查後，破獲格洛斯特、肯登(Camden)等郡販毐網，已對14人提出指控，並扣押30萬美元現金。

這波調查並鎖定槍支非法銷售、轉讓和運送。為破獲犯罪，有關單位3月8日執行30多項搜查和逮捕令。

當局稱，除查獲現金和大量古柯鹼、大麻等毒品，警方還查獲14支槍、11輛汽車、4輛全地形四輪越野機車(ATVs)、點鈔機和財務文件。

被控最重刑責的是格洛斯特郡華盛頓鎮的29歲居民卡雷羅(Brett Carrero)，他被控身為毒品走私網頭目，並且推動有組織的街頭犯罪、電腦犯罪活動和多項毒品分銷。

法庭文件中所列的卡雷羅代表律師，未立即回應記者尋求評論電話。

其他13名被告被控持有毒品、企圖分發毒品、共謀分發、以及多項槍支犯罪等罪名。

這次調查是與聯邦「自由中大西洋高強度販毒區」(Liberty Mid-Atlantic High-Intensity Drug Trafficking Area)所屬執法機構聯手合作，該販毐區包括南澤西州若干郡以及賓州、德拉瓦州相關地區。

官員表示，這項全國性計畫增強了當地打擊販毒和相關暴力行為的資源。

格洛斯特郡代理檢察官霍夫曼(Christine A. Hoffman)警告購買非法和非管制藥物的人說，強效止痛藥芬太尼(fentanyl)與其他藥物混合使用的數量爆炸性增加。

霍夫曼表示，媒體不斷報導不知情買家過量服用芬太尼，無論最終是否導致死亡，毒販為求利益不惜將他人置於危險中的意圖顯而易見。

毒品 檢察官 槍支

上一則

喬州參議會通過友台決議文

下一則

世華亞城分會 鼓勵女性提升自信與專業

延伸閱讀

舊金山毒品濫用 法醫：去年75%死者「混毒」送命

舊金山毒品濫用 法醫：去年75%死者「混毒」送命
「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒
毒品芬太尼猖獗 德州小學區半年3學生送命

毒品芬太尼猖獗 德州小學區半年3學生送命
嗑芬太尼過量 5女昏迷商場停車場

嗑芬太尼過量 5女昏迷商場停車場
消弭貧富差距 新州教師認證及公設辯護人費用減免

消弭貧富差距 新州教師認證及公設辯護人費用減免
新州頒新法：快易通有義務告知駕駛「跨州恐沒折扣」

新州頒新法：快易通有義務告知駕駛「跨州恐沒折扣」

熱門新聞

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

2023-03-13 21:00
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

2023-03-20 15:22
鉅富馬斯克傳出，正在奧斯汀郊區興建一個德州烏托邦。 （路透） 路透社

新屋3臥室月租僅800元 馬斯克擬在德州蓋烏托邦社區

2023-03-15 20:46
新澤西州居民大約每四人就有一人透過新州系統NJ FamilyCare，參加俗稱「白卡」的醫療補助計畫。(Getty Images)

白卡下月開始重審資格 多達1420萬人恐失福利

2023-03-16 14:42
芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

2023-03-20 12:46

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領