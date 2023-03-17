路怒悲劇…賓州工人持鐵鎚下車 被新州男撞死

撞死人的新澤西州45歲男子狄垂克。(檢察官檔案)

賓州 布里斯托鎮(Bristol Township)一家麥當勞 停車場，上月發生一起因「路怒」導致的悲劇；兩名工人在路上開車起口角，到麥當勞停車場後，一人下車持鐵槌走向對方時，被對方撞死。

撞死人的新澤西州 帕米拉鎮(Palmyra)45歲男子狄垂克(Daniel Dietrich)13日被刑事指控，罪名包括殺人和駕照被吊銷後違規駕駛。47歲的死者史密斯(Jason Smith)是賓州勒維鎮(Levittown)人。

地區檢察官溫特勞布(Matt Weintraub)13日在記者會上表示，兩人在95號州際高速公路附近布里斯托鎮南邊的13號公路上發生爭執。

來到停車場後，史密斯從後車廂拿出鐵槌，走向狄垂克的卡車，狄垂克開車撞倒史密斯後還猛左轉彎，四輪輾壓倒地的史密斯，導致他重傷死亡。狄垂克從頭到尾沒有減速，輾死人後隨即朝13號公路北逃，也沒報警。

溫特勞布不等記者提問，就回答「這算不算是自衛行為」的問題。他說，綜觀全局，狄垂克大可安然離開停車場，卻「造成也加重」兩人的衝突。

溫特勞布說，當時穩坐車上的史密斯，可輕易「往右邊開走，避開這恐怖、悲慘、犯罪的事件」。

法庭文件顯示，狄垂克上月向調查人員坦承，自己從匝道駛向高速公路時，也許截斷了史密斯車子的前行。警方調閱各地監視錄影帶，發現他跟著史密斯的車後，來到麥當勞餐廳的停車場，撞倒史密斯後，還四輪輾壓史密斯，從車子的起伏跳動就看得出來。

溫特勞布說，路怒事件固然雙方皆有責任，可是狄垂克可以不跟到停車場去，逕自離開，或打電話報警，選項多著很，卻選了「最要命的一項」。

他感慨說，狄垂克是油漆工，史密斯是貨運工，「也許在正常情況下認識，還能相處得不錯，甚至成為朋友」。