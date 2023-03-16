廈門大學校友歡聚 才藝表演迎春

廈大大紐約校友分會新春聚會，二排中為會長吳嬌。(記者劉偉╱攝影)

廈門大學大紐約地區校友會近日舉辦新春聚會，來自紐約、新澤西 、康州的數十名新老校友歡聚法拉盛 ，分享海外生活，重溫往日時光。

廈門大學馬來西亞分校創始人之一王慧瓊校友攜全家參與活動，分享馬來分校創校歷史和近況，及投身回饋母校的人生經歷和感悟。廈大美洲校友會大紐約分會會長吳嬌，呼籲更多海外校友團聚，在異鄉得到廈大人的歸屬感。紐約分會前會長丁俊琪作為校友會基金管理人，介紹基金會的管理。作為廈大自強獎的主要貢獻基金，校友會也為母校的建設發展盡一份綿薄之力。

校友及家屬們還展示才藝，節目精彩紛呈。盛峻麗為曾經的廈大室友送歌一曲，瞬間帶大家回到曾經一起生活學習的廈大校園。新聞傳播學院劉偉校友以廈門和廈大生活圖片為背景，精心彈奏錄製校友們耳熟能詳的「鼓浪嶼之波」鋼琴曲，芙蓉碧水、白城日暮、寄情的隧道塗鴉文字，清水牆、琉璃頂，珍貴時光伴隨每一個廈大人。