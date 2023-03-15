捐款70年 新州威廉帕特森大學校友過世20年後再贈百萬

新澤西州威廉帕特森大學近期收到校友生前規劃的捐款。(取自臉書)

新澤西州威廉 帕特森大學(William Paterson University)一名校友曾在生前規劃將部分遺產捐給母校，在這名校友逝世20年後，校方近期收到近百萬元的贈款。

新澤西州威廉帕特森大學1945年畢業的校友卡蘿‧馬修斯‧勒博。(取自臉書)

1945年卡蘿·馬修斯·勒博(Carol Mathews LeBeau)自威廉帕特森大學畢業後，每年捐贈五到七元給母校，持續近70年，直到2003年去世為止。

勒博逝世至今已近20年，威廉帕特森大學校方近期卻收到勒博遺產管理人的聯繫。

校方得知，勒博規定將遺產優先給有特殊需求的女兒茱莉葉(Juliet)，而茱莉葉過世後，剩餘財產的35%將轉交給威廉帕特森大學。

茱莉葉已於2022年6月過世，享壽70歲。

威廉帕特森大學表示，該大學接收來自茱莉葉母親的遺產，總共97萬6500元。

校方用勒博的贈款為追求教職生涯的研究生和大學生創立「卡蘿馬修斯勒博特殊教育 獎學金」。

威廉帕特森大學基金會主席帕梅拉·弗格森(Pamela Ferguson)說：「幾世代的威廉帕特森大學先鋒將作為特殊教育教師，持續影響無數孩子與他們家庭的生活，這都多虧勒博。」

勒博畢業自里奇伍德高中(Ridgewood High School)，工作一段時間後就讀威廉帕特森大學前身「新州教育大學」(New Jersey State Teacher’s College)，最終成為小學老師。

根據威廉帕特森大學消息，勒博還是KDP國際教育榮譽學會(Kappa Delta Pi (KDP), International Honor Society in Education)和美國未來教師協會(Future Teachers of America)的成員。

威廉帕特森大學教育學院院長艾米·金斯柏 (Amy Ginsberg)表示：「我們非常感謝卡蘿馬修斯勒博對我們學院特殊教育教師候選人的慷慨支持。新州各地的學校需要合格的教師教導身心障礙學生，但由於獲得必要學位與認證的財務困難，許多有潛力的教師從未進入教室教課。」金斯柏感謝勒博提供的獎學金將帶來重大改變，為學子實踐美夢。