「美國夢」未依約付750萬 新州小鎮提告

新澤西州 小鎮東盧瑟福(East Rutherford)日前提告美國夢購物中心(American Dream)和新州 體育博覽局(Jersey Sports and Exposition Authority),表示「代稅付款」(Payment in Lieu of Taxes ,簡稱PILOT)協議中數百萬元款項仍未收到。

根據訴訟內容,美國夢購物中心在東盧瑟福有多個「代稅付款」協議,直到上個月為止,大型購物中心開發商都在支付娛樂、休閒和零售部分的主要PILOT款項,但卻沒有支付在2月1日到期的12萬5000元分期付款項目。開發商從在梅多蘭茲體育中心(Meadowlands Sports Complex)開發酒店、辦公空間和棒球場權利的PILOT都尚未支付,共欠款750萬元,另外至少還欠東盧瑟福當局20萬元的下水道費用。

PILOT協議通常是用來幫特定區域吸引發展,讓開發商在特定期間內,可以繳一次性的PILOT給政府來取代財產稅或其他費用,主要是用以彌補政府讓不動產擁有者或使用者免稅的損失。

「該行政區長期以來一直試圖與他們合作解決此事,但尚未達到可能的解決方案,」代表東盧瑟福鎮的律師薩勒諾(Gerald Salerno)指出:「行政區有代表該區公民執行此協議的義務。」

面對訴訟,美國夢發言人表示,會全力捍衛公司立場。

在長達38頁的訴訟書中,東盧瑟福一舉將美國夢購物中心和新州體育博覽局告上法庭,列舉違反合同和不當得利等12項罪名。新州體育博覽局與東盧瑟福有協議,若美國夢購物中心未能準時支付PILOT,將由新州體育博覽局支付。

訴訟還聲稱,新州體育博覽局在與美國夢購物中心無關的PIOLT上,少給了東盧瑟福四年款項。東盧瑟福在梅多蘭茲體育中心其它設施款項短缺了約52萬5000元。