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「美國夢」未依約付750萬 新州小鎮提告

編譯尤寶琪／綜合報導

新澤西州小鎮東盧瑟福(East Rutherford)日前提告美國夢購物中心(American Dream)和新州體育博覽局(Jersey Sports and Exposition Authority)，表示「代稅付款」(Payment in Lieu of Taxes ，簡稱PILOT)協議中數百萬元款項仍未收到。

根據訴訟內容，美國夢購物中心在東盧瑟福有多個「代稅付款」協議，直到上個月為止，大型購物中心開發商都在支付娛樂、休閒和零售部分的主要PILOT款項，但卻沒有支付在2月1日到期的12萬5000元分期付款項目。開發商從在梅多蘭茲體育中心(Meadowlands Sports Complex)開發酒店、辦公空間和棒球場權利的PILOT都尚未支付，共欠款750萬元，另外至少還欠東盧瑟福當局20萬元的下水道費用。

PILOT協議通常是用來幫特定區域吸引發展，讓開發商在特定期間內，可以繳一次性的PILOT給政府來取代財產稅或其他費用，主要是用以彌補政府讓不動產擁有者或使用者免稅的損失。

「該行政區長期以來一直試圖與他們合作解決此事，但尚未達到可能的解決方案，」代表東盧瑟福鎮的律師薩勒諾(Gerald Salerno)指出：「行政區有代表該區公民執行此協議的義務。」

面對訴訟，美國夢發言人表示，會全力捍衛公司立場。

在長達38頁的訴訟書中，東盧瑟福一舉將美國夢購物中心和新州體育博覽局告上法庭，列舉違反合同和不當得利等12項罪名。新州體育博覽局與東盧瑟福有協議，若美國夢購物中心未能準時支付PILOT，將由新州體育博覽局支付。

訴訟還聲稱，新州體育博覽局在與美國夢購物中心無關的PIOLT上，少給了東盧瑟福四年款項。東盧瑟福在梅多蘭茲體育中心其它設施款項短缺了約52萬5000元。

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