美國南平同鄉會理事會換屆 擴大為鄉親服務

美國南平同鄉會換屆。廖啟先（前中）續任會長，江嵐（前左二）續任常務副會長。

美國南平同鄉會理事會換屆會議日前如期在新澤西 舉行。會議由廖啟先會長主持，江嵐常務副會長及同鄉會主要幹部參加，大紐約地區數位熱心鄉親列席會議。

廖啟先會長指出，同鄉會自成立以來，從五、六人，發展到今天的一百餘人。為移居美國的南平同鄉提供了一個互助、共聚、交流的平臺。積極參與大紐約地區的社區活動，關注家鄉南平的經濟、文化、商務、教育 發展。尤其在配合家鄉政府對外宣傳南平，講好“南平故事”方面，多次協助南平市委、市政府的訪美經貿、文化交流活動，同時堅持宣講、展示南平的自然風光和文化特色，為搭建中美民間友好往來及經貿文化交流合作的橋樑不斷努力；在疫情 期間，也為家鄉和在美鄉親提供了幫助。希望大家繼續發揚“愛國愛鄉，海納百川，樂善好施，敢拼會贏”的福建精神，獻計獻策，努力做好本社團工作。

為便於同鄉會的工作重新全面啟動，與會人員一致通過，理事會成員維持疫情前的組織結構：由廖啟先繼任會長，任期兩年；江嵐繼任常務副會長。黃建中、蔣允書、熊軍、林平生、魏光華、黃河、魏德福、吳增力、陳秀英、彭松花、魏業斌、高志均、吳觀雙任副會長。另聘請朱立業為同鄉會名譽會長。【圖文報導：記者 劉偉】