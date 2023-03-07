賓州SEPTA向中企採購車廂問題不斷 合約面臨聯邦調查

賓州東南捷運局向中國中車公司訂購的新型雙層客運列車。(取材自中國中車官網)

賓州 東南捷運局(SEPTA)向中國企業訂購的新型雙層客運列車問題不斷，工程進度落後三年，如今在美中關係緊張之際，引發眾議員 關切並招致聯邦督察長調查。

出問題的列車為中國政府所有的鐵路車輛製造公司「中國中車」(China Railway Rolling Stock Corporation)製造，波士頓「麻州 公共交通署」(MBTA)表示，2014年下訂404輛列車中，中國中車已交付90輛，訂單金額共8億元；但波士頓火車的車廂問題層出不窮，包括電池爆炸、脫軌、剎車螺絲鬆動，以及接線錯誤等，導致電流出現電弧，擊中附近列車。

賓州官員也表示，「中國中車」的產品品質堪憂。此外，SEPTA與中國中車的1億3800萬元合約面臨聯邦運輸部(FTA)督察長調查，要確保SEPTA符合聯邦法律要求70%火車零件在美國製造(Buy America)的規定。

「中國中車」是全球最大的火車製造廠之一，過去十年打進美國市場，獲得從芝加哥到洛杉磯等地的合約，合作夥伴SEPTA之外還有麻州公共交通署。

前述鐵道合約在美國與中國因為國安及貿易事務，導致兩國緊張情勢升溫之際更加糾纏不清。

美國官員及其他鐵道事業競爭對手抱怨，中國中車的國營特質讓它得以提出比對手更低的價格，搶標政府合約，這些合約自動設定價低者得標。

SEPTA在2017年向中國中車下訂45輛通勤列車，中國中車的價格比最接近的對手低3400萬元，這間對手公司是在美國製造鐵路車輛達25年的加拿大「龐巴迪」(Bombardier)公司。

SEPTA官員當時表示，中國中車的價格太誘人，難以抗拒。

聯邦督察長於2月24日開始審查；督察長辦公室備忘錄指出，將徹查聯邦運輸部監督SEPTA的承諾，以及當局是否符合美國製造國貨採購比率的要求。

SEPTA的車廂在中國生產線上的照片去年7月在社群媒體上流傳時，眾院運輸及基礎建設委員會的共和黨成員即要求督察長調查，那些車廂看似已完工，而眾議員發言人表示，「這引起我們的注意，我們看到警訊」。

SEPTA發言人表示，該局遵守美國購買國貨的規定，合約中有150個「特殊零件」在美製造，未來也會全面配合督察長的調查。