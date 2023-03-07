我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

賓州SEPTA向中企採購車廂問題不斷 合約面臨聯邦調查

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州東南捷運局向中國中車公司訂購的新型雙層客運列車。(取材自中國中車官網)
賓州東南捷運局向中國中車公司訂購的新型雙層客運列車。(取材自中國中車官網)

賓州東南捷運局(SEPTA)向中國企業訂購的新型雙層客運列車問題不斷，工程進度落後三年，如今在美中關係緊張之際，引發眾議員關切並招致聯邦督察長調查。

出問題的列車為中國政府所有的鐵路車輛製造公司「中國中車」(China Railway Rolling Stock Corporation)製造，波士頓「麻州公共交通署」(MBTA)表示，2014年下訂404輛列車中，中國中車已交付90輛，訂單金額共8億元；但波士頓火車的車廂問題層出不窮，包括電池爆炸、脫軌、剎車螺絲鬆動，以及接線錯誤等，導致電流出現電弧，擊中附近列車。

賓州官員也表示，「中國中車」的產品品質堪憂。此外，SEPTA與中國中車的1億3800萬元合約面臨聯邦運輸部(FTA)督察長調查，要確保SEPTA符合聯邦法律要求70%火車零件在美國製造(Buy America)的規定。 

「中國中車」是全球最大的火車製造廠之一，過去十年打進美國市場，獲得從芝加哥到洛杉磯等地的合約，合作夥伴SEPTA之外還有麻州公共交通署。

前述鐵道合約在美國與中國因為國安及貿易事務，導致兩國緊張情勢升溫之際更加糾纏不清。

美國官員及其他鐵道事業競爭對手抱怨，中國中車的國營特質讓它得以提出比對手更低的價格，搶標政府合約，這些合約自動設定價低者得標。

SEPTA在2017年向中國中車下訂45輛通勤列車，中國中車的價格比最接近的對手低3400萬元，這間對手公司是在美國製造鐵路車輛達25年的加拿大「龐巴迪」(Bombardier)公司。

SEPTA官員當時表示，中國中車的價格太誘人，難以抗拒。

聯邦督察長於2月24日開始審查；督察長辦公室備忘錄指出，將徹查聯邦運輸部監督SEPTA的承諾，以及當局是否符合美國製造國貨採購比率的要求。

SEPTA的車廂在中國生產線上的照片去年7月在社群媒體上流傳時，眾院運輸及基礎建設委員會的共和黨成員即要求督察長調查，那些車廂看似已完工，而眾議員發言人表示，「這引起我們的注意，我們看到警訊」。

SEPTA發言人表示，該局遵守美國購買國貨的規定，合約中有150個「特殊零件」在美製造，未來也會全面配合督察長的調查。

眾議員 麻州 賓州

上一則

巴西野花牌綠蜂膠世界公認頂級品質

下一則

休士頓大學男籃 躋全美25強

延伸閱讀

飛行中想開艙門又攻擊空服員 聯航乘客被捕

飛行中想開艙門又攻擊空服員 聯航乘客被捕
間諜氣球後續：加州科技公司與遭制裁中企關係密切

間諜氣球後續：加州科技公司與遭制裁中企關係密切
威善高籌款 瞄準聯邦眾議員 擬接棒裴洛西席位

威善高籌款 瞄準聯邦眾議員 擬接棒裴洛西席位
市售20年墮胎藥 德州聯邦法官將裁定禁用？

市售20年墮胎藥 德州聯邦法官將裁定禁用？
賓州女失蹤30多年與宣告死亡 被發現人在波多黎各活著

賓州女失蹤30多年與宣告死亡 被發現人在波多黎各活著
賓州白人女子披薩店喊種族歧視言論 影片瘋傳

賓州白人女子披薩店喊種族歧視言論 影片瘋傳

熱門新聞

搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走