新州免費學前班 再增16學區 墨菲：對未來最棒的投資

新澤西州州長墨菲宣布，州補助的公立學校免費學前班計畫新增16學區。(Getty Images)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)22日宣布，州補助的公立學校免費學前班計畫新增16學區 ，形容這是「對新州 未來最棒的投資之一」。

墨菲表示，學前免費教育 計畫取得第二輪1140萬元經費後，新納入16學區，官員並未說明新增學區被選中的原因。

新州21郡已有12個學區超過1000名學生受益，如今另宣布將運用1200萬元的聯邦新冠肺炎紓困款，補助有需要的設施空間，做為學前班的上課場地。

此外，墨菲22日透露，已呼籲議員核准「另一項大擴張」學前經費，近日宣布新計畫。

墨菲表示，這些都是他長期計畫的一環，即逐步普及州府贊助的3歲到4歲兒童學前班，符合資格的學童家屬無需負擔任何學費，但可能還要「幾年」才能達成目標。

學前班不僅提供學童「為終身學習奠定基礎的高品質早期教育」，且讓許多家庭省下數千或數百元的托兒費用。

墨菲在南布朗士維克鎮(South Brunswick)舉行記者會時表示，這是「對未來經濟的投資」，有助於新州培養強大的勞動力。

新州目前只有部分公立學區獲得學前班補助，其他則提供部分課程，但家庭必須付費讓孩子參加；南布朗士維克鎮就是從半日付費學前班，變成全日免費學前班的地區之一。

2022年10月，墨菲宣布新州27所學校在2022年到2023年間透過首輪預算新增的4000萬元預算創建或擴大學前班，而22日新增的16個學區獲得1140萬元。

此外，墨菲宣布新州將追溯提供260萬元給之前僅領到部分州補助的小郵輪市(Little Ferry)等33個學區。

各校可在3月1日到5月31日期間申請補助，墨菲辦公室表示，各區將新增學前名額至少10%，擴大既有教室可容納的學生數量，或協助建造廁所，延長半日學前教育至全天等。