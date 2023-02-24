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特拉華大學兔年春晚 精彩紛呈

本報特拉華訊
特拉華大學兔年春晚節目精彩紛呈
特拉華大學兔年春晚節目精彩紛呈

特拉華大學中國學生學者聯誼會（UDCSSA簡稱UD中國學聯）2月18日在該校表演中心舉辦2023年兔年春晚，也是疫情後第一次線下大型演出。來自特拉華大學的中國留學生、湖南師範大學中國學生、當地華人社團、中文學校以及部分新澤西州民眾400多人觀看了演出。

  該校中國學聯主席唐率在熱鬧的傳統舞獅之後首先致辭，回顧學聯過去三年的活動，感謝這次演職人員的努力、校方與華人社區、贊助商的支持。學聯顧問徐明則介紹了當天的嘉賓與視頻演講者。包括語言學院院長Dr. Scott Stevens、研究生院和專業教育副教務長Mary Martin、華裔講座教授嚴玉山、地球、海洋與環境學院副院長蔡偉軍、全球專案和服務中心(CGPS) Vinal Titaley、特拉華華美聯誼中心副主席徐平以及特拉華華人協會、特拉華中文學校、春暉中文學校等華人社區領袖王思群、劉捷、周婕、劉慧玲等。視頻演講或者發來賀信的包括聯邦參議員托Thomas R. Carper 、聯邦參議員Christopher A. Coons、聯邦眾議員Lisa Blunt Rochester、特拉華州州長約翰·卡尼（John C. Carney)、副州長Bethany A. Hall Long 、以及特拉華大學校長鄧尼斯·阿桑尼斯(Dennis Assanis)與他的夫人Eleni Assanis 、 全球專案和服務中心(CGPS)主任Ravi Ammigan等。

  當晚的節目形式多樣，有舞蹈、魔術、川劇、獨奏獨唱、合唱等，精彩紛呈。特拉華蜻蜓舞社的新疆舞《巴郎仔》、現代舞《Strange Things》的女生們表演非常搶眼，學校好聲音獲獎者葉婷婷、敦海碩的《歌曲串燒》、二胡獨奏《戰馬奔騰》、琵琶獨奏《金蛇狂舞》及壓軸合唱《難忘今宵》都表現不俗。邀請來的節目也是可圈可點，有李鵬的《川劇變臉》、邱慶中的趣味《魔術》、春暉中文學校舞蹈《紅燈籠》、張迎潮的《單人樂隊》、春暉舞蹈社的藏舞《天裕》等。特別是由洋教練帶領的洋學生表演的《中華武術》更是有模有樣，全場掌聲不斷。

  本場演出總導演由該校中國學聯榮譽主席、大三的留學生盧海洋擔任。徐明、葉穎擔任節目統籌，孫佳穎、張清卿、馬天龍、王琦童擔任主持人。擔任演出執行總監的唐率，對支持這次春晚的贊助商表達了感謝。【圖文報導:記者 劉偉】

華人 中國留學生 參議員

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