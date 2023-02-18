新州禁一次性塑膠袋 6成民眾不滿 州議會擬修法

新澤西州禁止「單次使用」塑膠袋的規定，引發許多民眾不滿。州參議員史密斯表示，州議會將考慮修法。(取材自臉書)

新澤西州禁止「單次使用」塑膠袋，強迫大型超市、零售商促使民眾重複使用塑膠袋和保麗龍類的包裝袋，在立法機構考慮修法之際，民調 發現，多數民眾不滿這條法律，僅四成贊成維持現狀。

新州 費爾里狄金生大學(Fairleigh Dickinson University)委託布朗研究公司對808名成年居民所做的民意調查顯示，33%受訪者主張全盤推翻這條嚴禁塑膠袋的法律，另26%希望修改法律。

費爾里狄金生大學政治學教授卡西諾（Dan Cassino）表示，從禁用塑膠袋的觀點看，新州的民意和紐約州差不多，但立法的歷史脈絡不同。

新州州議會2020年11月通過的法案規定，2500平方呎以上的超市或雜貨店不得免費提供或販賣紙袋子給顧客，卡西諾說，和別州的法律比起來，新州更嚴格，效果也更好，但可想而知，會造成更大的反應，支持度也會更低。

一半民主黨 選民支持沿用現成法律，55%共和黨選民贊成全盤廢止這麼嚴格的法律。

今年1月，州參議員史密斯（Bob Smith）說，許多議員接獲民眾抱怨說，他們累積了太多塑膠袋，就為了重複使用，因此州議會考慮修法，其中一個提案准許零售店用紙盒子（類似好市多的做法）替顧客裝貨，或用40%再生紙製造的紙袋子，或請客戶在家門口放好容器，讓送貨員把雜貨放進去。這個提案限制紙袋子只能再用三年。

卡西諾說，黨派立場反映到塑膠袋政策上，他不感到驚訝：「民主黨人覺得這樣對環境好，共和黨人則認為政府未免管太多，讓人受不了。」

這份民調，主要詢問受訪者相關法令應如何修改？但並未針對「一旦家裡堆了太多重複使用的袋子，該怎麼辦?」等問題進行調查。