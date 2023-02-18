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羅格斯大學中國學聯 歡慶元宵

本報新澤西訊
紐約女高音歌手孟麗莎與學聯成員等謝幕合唱《難忘今宵》。
紐約女高音歌手孟麗莎與學聯成員等謝幕合唱《難忘今宵》。

新澤西州立羅格斯大學中國學聯日前在羅大尼古拉斯音樂廳舉辦元宵晚會，700多位中國留學生與部分華人社團嘉賓歡聚一堂，儘管他們現在因為學業無法回家團圓，但通過歌舞形式，在海外一樣度過一個美好的元宵夜晚。

  晚會由周麟欣、李翊楠、趙汀晨、張漪琳、王乘風、林沐陽主持，中國駐紐約總領事館教育領事陳華棟、高星、新澤西華人聯合總會主席林潔輝、鴻鵠群英會主席陳李忠、會長陳東等對活動表示祝賀。

  晚會大都是學生們自編自演的節目，也邀請張錦鵬武術學院、哥倫比亞大學相聲社、紐約女高音歌手孟麗莎、華夏博根中文學校、倒吊人樂隊等加盟演出。還有E3 Dance Crew表演的舞蹈串燒《一見傾心+Lovesick Girls》、羅格斯中國舞團表演的舞蹈《盛世大唐 舞韻新春》、Crushcrew 表演的《街舞串燒》、羅大中國學聯成員與好聲音參賽選手聯合表演的合唱《星晨大海》和謝幕合唱《難忘今宵》都是當天亮點。

  陳華棟領事希望中國留學生在美國學習順利、平安和健康，並祝元宵節快樂。大紐約地區福建學生學者聯誼會主席劉偉代表林潔輝主席，帶上節日問候，並表示新澤西華人聯合總會是新澤西中國留學生的娘家，願意全力幫助大家。剛成立的鴻鵠群英會會長陳東也上臺發言，表示願意幫助中國留學生在美生活和未來的實習、就業。其他贊助商百車匯、留學機構等也對活動表達了支持。【圖文報導：記者 劉偉】

中國留學生 新澤西州 華人

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