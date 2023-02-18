羅格斯大學中國學聯 歡慶元宵

紐約女高音歌手孟麗莎與學聯成員等謝幕合唱《難忘今宵》。

新澤西州 立羅格斯大學中國學聯日前在羅大尼古拉斯音樂廳舉辦元宵晚會，700多位中國留學生 與部分華人 社團嘉賓歡聚一堂，儘管他們現在因為學業無法回家團圓，但通過歌舞形式，在海外一樣度過一個美好的元宵夜晚。

晚會由周麟欣、李翊楠、趙汀晨、張漪琳、王乘風、林沐陽主持，中國駐紐約總領事館教育領事陳華棟、高星、新澤西華人聯合總會主席林潔輝、鴻鵠群英會主席陳李忠、會長陳東等對活動表示祝賀。

晚會大都是學生們自編自演的節目，也邀請張錦鵬武術學院、哥倫比亞大學相聲社、紐約女高音歌手孟麗莎、華夏博根中文學校、倒吊人樂隊等加盟演出。還有E3 Dance Crew表演的舞蹈串燒《一見傾心+Lovesick Girls》、羅格斯中國舞團表演的舞蹈《盛世大唐 舞韻新春》、Crushcrew 表演的《街舞串燒》、羅大中國學聯成員與好聲音參賽選手聯合表演的合唱《星晨大海》和謝幕合唱《難忘今宵》都是當天亮點。

陳華棟領事希望中國留學生在美國學習順利、平安和健康，並祝元宵節快樂。大紐約地區福建學生學者聯誼會主席劉偉代表林潔輝主席，帶上節日問候，並表示新澤西華人聯合總會是新澤西中國留學生的娘家，願意全力幫助大家。剛成立的鴻鵠群英會會長陳東也上臺發言，表示願意幫助中國留學生在美生活和未來的實習、就業。其他贊助商百車匯、留學機構等也對活動表達了支持。【圖文報導：記者 劉偉】