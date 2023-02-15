新州14歲女疑遭霸凌輕生 施暴影片瘋傳 校長請辭

新澤西州中央學區14歲學生阿德里亞娜‧庫奇遭霸凌後自殺事件，引發全國關注。(取材自臉書) 張大順

新澤西州 中央學區 (Central Regional School District)一所高中日前發生校園暴力事件，被害的女學生在事件發生後兩天，不幸在家中自殺身亡，由於攻擊過程影片上傳至網路，引起軒然大波，加上校方與被害家屬各說各話，校長已於10日宣布請辭，希望平息這場風波。

根據報導，14歲的阿德里亞娜‧庫奇 (Adriana Kuch)本月1日在行經教室走道時，突然遭到四名男生攻擊，而且過程被手機拍下，事後上傳至網路，引起全國關注。

不料事件發生後兩天，被害人庫奇竟然在貝維爾(Bayville)家中自殺身亡，讓這起校園暴力持續發酵。

校長帕拉巴尼德(Triantafillos Parlapanides)事後接受包括每日郵報(Daily Mail)等媒體採訪時表示，庫奇涉嫌吸毒，而且她的父親拒絕學區提供協助。

另一方面，庫奇的父親在接受紐約郵報(New York Post)訪問時，卻指控校長將校園暴力歸咎給女兒，並表示校方未提供藥物諮詢協助，坦承女兒曾經嘗試吸食大麻 電子菸，但沒有服用其他藥物。

由於雙方各說各話，校方10日召開緊急會議，校長帕拉巴尼德當場宣布辭職，時間點正是庫奇葬禮後第二天。

庫奇父親也將校長請辭聲明轉發至個人臉書 (Facebook)寫道：「我會讓這一切不言自明。」庫奇父親對於校方處理方式表示憤慨，他告訴NBC新聞網紐約記者，即使當時女兒昏迷不醒，身上也有瘀傷，但校方卻沒有報警處理。

至於參與攻擊的四名涉案學生，事後遭到停課處分，同時海洋郡(Ocean County)檢察官比爾希默(Bradley Billhimer)10日發表聲明證實，其中一人被控犯下加重傷害罪，另一人被控犯下騷擾罪，其餘兩人則被指控共謀加重傷害罪，不過四名原告的姓名並未對外公布。