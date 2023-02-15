我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

新州14歲女疑遭霸凌輕生 施暴影片瘋傳 校長請辭

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州中央學區14歲學生阿德里亞娜‧庫奇遭霸凌後自殺事件，引發全國關注。(取材自臉書) 張大順
新澤西州中央學區14歲學生阿德里亞娜‧庫奇遭霸凌後自殺事件，引發全國關注。(取材自臉書) 張大順

新澤西州中央學區(Central Regional School District)一所高中日前發生校園暴力事件，被害的女學生在事件發生後兩天，不幸在家中自殺身亡，由於攻擊過程影片上傳至網路，引起軒然大波，加上校方與被害家屬各說各話，校長已於10日宣布請辭，希望平息這場風波。

根據報導，14歲的阿德里亞娜‧庫奇 (Adriana Kuch)本月1日在行經教室走道時，突然遭到四名男生攻擊，而且過程被手機拍下，事後上傳至網路，引起全國關注。

不料事件發生後兩天，被害人庫奇竟然在貝維爾(Bayville)家中自殺身亡，讓這起校園暴力持續發酵。

校長帕拉巴尼德(Triantafillos Parlapanides)事後接受包括每日郵報(Daily Mail)等媒體採訪時表示，庫奇涉嫌吸毒，而且她的父親拒絕學區提供協助。

另一方面，庫奇的父親在接受紐約郵報(New York Post)訪問時，卻指控校長將校園暴力歸咎給女兒，並表示校方未提供藥物諮詢協助，坦承女兒曾經嘗試吸食大麻電子菸，但沒有服用其他藥物。

由於雙方各說各話，校方10日召開緊急會議，校長帕拉巴尼德當場宣布辭職，時間點正是庫奇葬禮後第二天。

庫奇父親也將校長請辭聲明轉發至個人臉書 (Facebook)寫道：「我會讓這一切不言自明。」庫奇父親對於校方處理方式表示憤慨，他告訴NBC新聞網紐約記者，即使當時女兒昏迷不醒，身上也有瘀傷，但校方卻沒有報警處理。

至於參與攻擊的四名涉案學生，事後遭到停課處分，同時海洋郡(Ocean County)檢察官比爾希默(Bradley Billhimer)10日發表聲明證實，其中一人被控犯下加重傷害罪，另一人被控犯下騷擾罪，其餘兩人則被指控共謀加重傷害罪，不過四名原告的姓名並未對外公布。

學區 新澤西州 大麻

上一則

購買CTA通票 2/20起也可以搭乘Pace公車

下一則

讓學生睡飽 新州過半支持「高中延後上課」

延伸閱讀

世界晚報／女高中生疑遭霸凌自殺 校長反指她吸毒

世界晚報／女高中生疑遭霸凌自殺 校長反指她吸毒
新州女生疑遭霸凌自殺 施暴影片瘋傳…校長反指她吸毒

新州女生疑遭霸凌自殺 施暴影片瘋傳…校長反指她吸毒
讓學生睡飽一點 新州過半支持高中延後上課

讓學生睡飽一點 新州過半支持高中延後上課
新州去年房屋成交天數創10年最短 上市到簽約平均34天

新州去年房屋成交天數創10年最短 上市到簽約平均34天
新州東漢諾瓦鎮5民代 倒戈加入共和黨

新州東漢諾瓦鎮5民代 倒戈加入共和黨
新州聯合中文學校遊藝迎新春 學生頒獎典禮帶來節目

新州聯合中文學校遊藝迎新春 學生頒獎典禮帶來節目

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39
賓州26歲女子摩根‧道布上週與父母親相約自殺；由母親先槍殺父親，射死母親後再自殺。(取材自臉書)

賓州一家3口陳屍後院 遺留親筆遺書疑自殺協定

2023-02-09 13:55

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙