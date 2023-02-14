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新州聯合中文學校遊藝迎新春 學生頒獎典禮帶來節目

記者孫影真／新澤西州報導
四年級演出「中國人過新年」，介紹過年習俗，表演方式新穎。(記者孫影真／攝影)
四年級演出「中國人過新年」，介紹過年習俗，表演方式新穎。(記者孫影真／攝影)

聯合中文學校近日在西田市(Westfield)愛迪生初中(Thomas Edison Intermediate School)設備新穎的表演廳，舉行春節遊藝會及優秀學生頒獎典禮，節目豐富；學校成功轉型，只收雙語班，學生華洋各半，孩子們認真說中文，讓人感動。

美東中文學校協會會長戴松昌、中美文化協會會長李僑韋、與新州北部美華聯誼會會長孫影真出席觀禮並頒獎。戴松昌表示，聯合中校是一所非常有前途的中文學校，學生大部分出自主流人士的家庭，歸功於七年來辛苦付出的校長孫靄如，獲得全場如雷的掌聲。

尹幼華指導的皮影戲「彼得兔的故事」，學生兩手操控自己製作的不同造型兔子，享受表演...
尹幼華指導的皮影戲「彼得兔的故事」，學生兩手操控自己製作的不同造型兔子，享受表演的樂趣。(記者孫影真／攝影)

孫靄如表示，聯合中校2010年轉型為以雙語班為主，老師們本著有教無類的精神，強化孩子們學習語言的信心，在疫情中，老師們更擴展自我的可塑性，不畏艱難帶領學生演出。

六年級老師尹幼華指導的「彼得兔的故事」皮影戲，學生自製布景和兔子道具，在布景螢幕後方，跟著事先錄好的對白，兩手操控不同造型的兔子，演得不亦樂乎。

一年級「祥獅獻瑞賀新春」，11名學生手持自製獅頭面具，隨著音樂起舞。(記者孫影真...
一年級「祥獅獻瑞賀新春」，11名學生手持自製獅頭面具，隨著音樂起舞。(記者孫影真／攝影)

三年級「三句半」節目挑戰饒舌說唱；四年級「中國人過新年」介紹過年習俗，表演方式新穎；五年級老師晶潔新編虎姑婆的故事歌唱劇，演唱耳熟能詳的兒歌「小兔子乖乖，把門兒開開」；七、八年級學生擔任司儀串場，同時在最後表演扇子舞「放個大招给你看」，為聯歡會寫下完美的句點。

聯合中文學校創建於1979年，每周六上午9時至12時在Westfield市Thomas Edison Intermediate School上課，設有幼稚園至八年級兒童雙語班，歡迎報名，校址：800 Rahway Ave., Westfield, NJ 07090，網址：https://www.unionchineseschool.org，聯絡電郵：[email protected]校長孫靄如。

七、八年級學生隨著當下流行的音樂表演「放個大招给你看」。(聯合中文學校提供)
七、八年級學生隨著當下流行的音樂表演「放個大招给你看」。(聯合中文學校提供)

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