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賓州一家3口陳屍後院 遺留親筆遺書疑自殺協定

記者張聲肇／綜合報導
賓州26歲女子摩根‧道布上週與父母親相約自殺；由母親先槍殺父親，射死母親後再自殺。(取材自臉書)
賓州26歲女子摩根‧道布上週與父母親相約自殺；由母親先槍殺父親，射死母親後再自殺。(取材自臉書)

賓州約克郡一家三口上週陳屍後院，當局從遺書判斷，26歲的摩根‧道布(Morgan Daub)和雙親死於自殺協定。

西曼徹斯特鎮警局接到鄰居通報，前去查看，發現摩根和她62歲的爸爸詹姆士‧道布、媽媽黛博拉‧道布(59歲)的屍體，根據屋內找到的三人親筆遺書，研判媽媽先開槍把爸爸打死，女兒射死媽媽後自殺。主辦本案的刑事警察芬克(Timothy Fink)說，也許永遠無法斷定誰開哪一槍，不過調查已經結案。

認識死者的人說，道布一家都是保守派的基督徒，對自己的政治信仰毫無保留的表達。史岱卜利(Bret Stabley)說，道布一家常到他店裡買東西，黛博拉和她女兒是前總統川普的超級死忠粉絲，2020年選舉期間，母女希望川普贏的熱切程度簡直像是著了魔，「彷彿如果他沒贏，就是世界末日了。」

一位不願具名的鄰居說，道布家前院插滿了支持川普的旗幟，後來換成反墮胎牌子。史岱卜利說，川普輸掉2020年的選舉後，就沒再看到這家人。

他說，摩根是很「溫馴」的女兒，沒去上學，在家自學或爸爸媽媽自己教，「時常要媽媽代她發言。」

摩根孩提時期的朋友接受「基督教郵報」(The Christian Post)訪問時說，摩根自幼在「很嚴謹的基督教家庭」長大，不准玩社交媒體、不准交男友、也不准和和朋友到外面玩。

刑警芬克說，死者家中的檔案顯示，摩根曾經告訴母親，她有「幻聽」(auditory hallucinations)問題，遲遲不癒也未見改善。

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