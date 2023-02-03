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加薪談不攏 天普大學750名研究助理罷工

記者張聲肇/綜合報導
天普大學750名擔任助教和研究助理的研究生所組的工會，1月31日起發動無限期罷工，揚言學校董事會不提「公正」待遇，罷工行動就不停止。(6abc電視台畫面截圖）
天普大學750名擔任助教和研究助理的研究生所組的工會，1月31日起發動無限期罷工，揚言學校董事會不提「公正」待遇，罷工行動就不停止。(6abc電視台畫面截圖）

天普大學750名擔任助教和研究助理的研究生所組的工會，和學校談判加薪談了一年，雙方差距仍大，研究生1月31日起發動無限期罷工，揚言學校董事會不提「公正」待遇，罷工行動就不停止。

雙方差距最大的是加薪幅度。目前教學和研究助理的年薪平均為1萬9500元，工會要求提高到「符合生活成本」的3萬2000元，前會長、談判代表貝塔妮．柯斯米奇（ Bethany Kosmicki）說，校方只願與簽約四年的同學每年加薪3%，到2026年也不過2萬2000元。

校方說，不擔心這群研究生不教學、不進實驗室研究，學校會指派臨時講師教課。但31日這群學生舉牌罷工，就導致部分上課臨時取消。管理階層回應工會說，雙方談了一年，工會仍堅持加薪50%、增加免費的健保、以及其他連全職教職員都享受不到的福利。

校方認為，工作每周20小時，全年上課、研究9個月，但健保12個月都保，這種待遇等於年薪有4萬元，現在學校同意加薪3%、一次支付500元、繼續提供免費健保，不愁招募不到優秀的研究生助教和研究助理，如果答應工會的要求，主要靠學費的學校財務難以因應。

校方又說，這些學生免交的學費每年約2萬元。柯斯米奇反駁說，學業已進展到寫論文地步的研究生，即使要繳學費，也沒那麼高。

這位學生領袖說，學校不但加薪太少，也不讓會員眷屬享有負擔得起的健保，或增加雙親假。擔任主要課程講師、從事世界級研究，這是天普的核心功能所在，學校給予的待遇應「反映我們對大學的價值」。

天普大學罷工罷課事件很少，研究生工會更是創立20年來首次罷工。大學附屬醫院護士2010年曾罷工近一個月。教職員工會則1990年迄今，未曾罷工。

罷工 健保 天普

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