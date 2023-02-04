聰明人生早安排　把握時機擁有足夠的退休養老金

22年專業理財經驗，資深顧問羅潔女士將為您做一對一全面分析

從固定指數 年金Allianz Benefit Control 限時增加高額紅利來談談年金

隨著長壽變得越來越普遍，我們的養老經濟保障能否跟上？是否社安保障金就足夠支撐長壽人群幾十年的退休 生活？而社安金開始領取的年齡一再推遲，這些問題讓更多不同年齡段的人們意識到，我們應該提前做好準備！

年金是一項在北美非常活躍的養老金產品，從三年前的新冠疫情大爆發到當下經濟金融政治的不確定性，以及股市的大起大落，讓超過一半的美國人擔心老而無養的問題，手裡的現錢不知道放哪裡保險。那麼選擇年金做為退休的保障，就變成人們更加青睞的一種退休帳戶。所以各類年金銷售增長迅速，特別是固定利率或指數年金（Fixed or Index）的強力增長，原因之一是許多人把個人退休帳戶（401K；IRA；RothIRA；Pension等）轉為年金帳戶（Rollover）。許多有餘錢的人和自由職業者，紛紛把目光投向年金這種以退休為目標的金融產品。

固定指數年金被稱為美國人養老的“保險箱”！固定指數年金的日益流行，其重要原因就是它有一個吸引人的前景，即能夠獲得有競爭力的收入，又不受股票 市場的拖累。在收入較低的定期存款和收入較高，但風險很大的股票市場之間，指數年金位於中間，既能賺錢又不會虧本，屬於保守型投資同時還有延稅的好處。而這種帳戶對不願承擔市場風險而又想有一定回報的人最為適合。指數年金是固定年金和可變年金的混合體，通過提供股市獲利的一部分，他們試圖填補定期存款收益和變動較大的股票市場之間的空隙。

目前金融理財行業排名第一的Allianz Life正在推出固定指數年金“ABC”限時大力度增加本金獎勵的百分比，好消息另業內人士興奮不已, 確實是絕佳的開戶機會。

該產品主要特點如下：1. 本金保障。2.雙重獎勵：a 本金獎勵；b 利息獎勵；3. 終身收入保障。4.延稅. 5.開戶本金最低$20,000. 7. 開戶以後在18個月之內可以續交新錢。