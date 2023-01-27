除夕盛典-2023美東春晚暨世界華裔小姐大賽北美賽區啟動儀式

圖上:世界華裔小姐北美賽區啟動剪綵儀式，前排右2、3為北美賽區籌委會主席李小蘭，春晚導演高峰；右5、6為格蘭大酒店股東成員趙凱傑、魏祥勇。 圖下:主辦方與表演人員大合影，前排右1為趙凱傑，三排左2為魏祥勇。

2023 美東春晚暨世界華裔 小姐大賽北美賽區啟動儀式1月21日在新澤西州 的格蘭大酒店（Grand Resort Hotel）宴會廳舉辦。來自美東各地的政商界名流500多人薈萃一堂，群星閃耀除夕夜，欣賞由美東各界文藝愛好者精心打造的一場文化盛宴。

格蘭大酒店股東成員趙凱傑（Jack Zhao）致辭表示，春節晚會是中國人春節必備的習俗，感謝各位嘉賓的來臨，格蘭大酒店很榮幸承辦了費城與新澤西地區第一屆的大型春晚，格蘭酒店也是2023世界華裔小姐大賽的合作方。格蘭酒店由聯合地產和卓越地產共同開發，有客房280間，配有宴會廳、星巴克咖啡、室內高爾夫、KTV，“這裡就是你們的家，歡迎常回家看看“。

接著2023世界華裔小姐大賽北美賽區啟動儀式正式開始，趙凱傑與格蘭股東成員魏祥勇，春晚導演高峰、世界華裔小姐大賽北美賽區負責人李小蘭、Sammi, 新食代食品總公司執行主席江慶林等一起剪下紅色彩帶。李小蘭表示，世界華裔小姐大賽是一個服務於全球華人的頂尖國際賽事，向世界展示華裔族羣獨有的美麗與品質。希望符合資格女性踴躍報名。

高峰表示，這場晚會從籌備到上演，只用了短短的15天時間，感謝台前幕後眾多工作人員的配合，接著 精彩的文藝節目輪番上演，有群舞、民族舞、獨唱、集體大合唱、京劇書法表演、小品、太極武術等，最後在全體合唱《難忘今宵》中，聯歡晚會圓滿落下帷幕。【圖文報道：彭林】