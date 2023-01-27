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華人醫療部1/29兔年新春慶祝活動

本報新澤西訊

華人醫療服務部（Chinese Medical Program）將於春節期間在羅伯屋強生大學新布朗士維克醫院，美門醫院以及羅格斯大學醫學院的不同部門一起舉辦三場中國新年慶祝活動，推廣中國文化和新春傳統活動。其中1月29日和羅格斯大學健康學院、醫療保健政策和高齡化研究所（Rutgers Institute for Health, Health Care Policy and Aging Research）共同舉辦的兔年春節慶祝活動面對社區開放，歡迎您來參加。

  本次新春慶祝活動，不僅有傳統的舞獅表演，中國傳統舞蹈表演，還有精彩的中國功夫，中國結製作，兔年書簽，中國傳統美食，糖果，紅包等豐富內容。此外還有華人醫療服務和羅格斯大學耆老學院提供的醫療健康資訊。活動將從上午10點至下午1點在羅格斯大學健康學院耆老研究所外Courtyard舉行，地址：112 Paterson Street，New Brunswick，NJ 08901，周日周圍免費停車。

  詳情請致電華人醫療服務部專線：732-923-5057，或 Rutgers健康研究所李美玲：908-565-6736。

華人 醫學 布朗士

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