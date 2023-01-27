華人醫療部1/29兔年新春慶祝活動

華人 醫療服務部（Chinese Medical Program）將於春節期間在羅伯屋強生大學新布朗士 維克醫院，美門醫院以及羅格斯大學醫學 院的不同部門一起舉辦三場中國新年慶祝活動，推廣中國文化和新春傳統活動。其中1月29日和羅格斯大學健康學院、醫療保健政策和高齡化研究所（Rutgers Institute for Health, Health Care Policy and Aging Research）共同舉辦的兔年春節慶祝活動面對社區開放，歡迎您來參加。

本次新春慶祝活動，不僅有傳統的舞獅表演，中國傳統舞蹈表演，還有精彩的中國功夫，中國結製作，兔年書簽，中國傳統美食，糖果，紅包等豐富內容。此外還有華人醫療服務和羅格斯大學耆老學院提供的醫療健康資訊。活動將從上午10點至下午1點在羅格斯大學健康學院耆老研究所外Courtyard舉行，地址：112 Paterson Street，New Brunswick，NJ 08901，周日周圍免費停車。

詳情請致電華人醫療服務部專線：732-923-5057，或 Rutgers健康研究所李美玲：908-565-6736。