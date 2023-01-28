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鴻鵠群英會閃亮誕生 引領餐飲界創業新浪潮　創會主席陳李忠 首任會長陳東

本報紐約訊
鴻鵠群英會商會成立，這是理事會主要成員合影。前右七為陳李忠主席，前左七為陳東會長。
鴻鵠群英會商會成立，這是理事會主要成員合影。前右七為陳李忠主席，前左七為陳東會長。

鴻鵠群英會商會1月17日在法拉盛君豪大酒店隆重舉行成立典禮暨首次年會。陳李忠榮任主席，陳東榮任首任會長。來自美國16個州的政界、商界、新聞界、演藝界、僑團等逾1200多名各界領袖與精英與商會各品牌股東出席並見證了這次盛典。

  出席本次盛會的各界嘉賓雲集，包括紐約州眾議員、企業與政府機關監管委員會主席 Amy Pauli女士賀詞、紐約州眾議員鄭永佳先生（Lester Chang)、 布朗克士Pelham市委主任Maurice Owen-Michaane先生、布朗克士區商會會長前國家廣播電視網(NBC)副總裁Cristina Chianese女士、Pelham商會副會長Robert Kirk先生、Bloomberg (彭博新聞社)記者Charissa Isidro女士；還有第一華爾街資本創始人Glenn Myles先生, 美國十大商業地產公司Madison Marquette 總裁、全球著名美食家（2千800萬粉絲超級網紅）Hakki先生以及眾多華人商界領袖。

  典禮以熱鬧舞獅、炫目煙火領場，隨後理事會成員持會旗、中美國旗入場，在中美歌星Bondurant與姜佳妘莊嚴演唱中美國歌之後，鴻鵠理事會成員首次集體亮相。副秘書長車星原介紹了會名、會徽、口號與宗旨。秘書長劉偉宣佈了首屆理事會的名單。創會主席陳李忠、首任會長陳東分別發表就職致辭，他們表示，當選不僅僅是榮耀，更多的是信任、責任和義務。將帶領大家腳踏實地，抱團努力，共同創富，共謀未來。現場，陳李忠主席、陳東會長為各位理事會成員頒發了聘書。常務副會長陳錦、李熙、林勇星、林偉等商會成員作為品牌負責人進行了熱情洋溢、聲情並茂的主題演講，鼓勵與會者一起分享成功的榮耀。

  國會議員孟昭文代表李熙慶、布朗克士Pelham市委主任Maurice Owen-Michaane先生、紐約市議員馬泰的代表黃華清等分別致辭。紐約州眾議員、企業與政府機關監管委員會主席 Amy Pauli女士也發來了視頻祝賀，這些政要還給商會發來褒獎狀。大會同時還收到了福建省歸國華僑聯合會和福建省海外聯誼會、山東省僑辦、福建僑報的賀信。現場還穿插設置了激動人心的抽獎環節，獎品包括愛馬仕皮帶及蘋果IPAD、蘋果13手機及神秘特等獎等，最終由來自紐約的一位幸運者獲得特等獎-價值8000美元的法國知名葡萄酒品牌路易十三。

  該商會聚集了眾多在美國餐飲、地產、金融、媒體等各行業饒有實力、頗負盛名的企業家，尤其在美國餐飲業，目前擁有UMI/CRAB DU JOUR/KANJI/RAKU/MEAT UP/DOKI TOKI/FLAMING GRILL/THE WOK等超過500家品牌餐飲加盟店，並預計於2023年，加盟店數量將增至600家。鴻鵠群英會成立，帶來了北美餐飲業全新的理念，這批豪邁的年輕人將引領餐飲業創業的新浪潮。【圖文報導：記者 劉偉】

創會主席陳李忠（右）、首任會長陳東（左）。
創會主席陳李忠（右）、首任會長陳東（左）。

眾議員 紐約州 蘋果

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