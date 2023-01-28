金花舞蹈藝術學校 2023年專場匯演 紀念創始人Diana King

金花舞蹈藝術學校1月15日在Raritan Valley Community College劇院，以專場演出的形式紀念學校創始人金老師（Diana King）離世一周年，同時也給新州 社區帶來了一場舞蹈盛典。

當天總共演出18個不同年齡階層的精彩節目，其中有11對母女同台。專場匯演以學校為金老師精心製作的視頻開場。上半場以金老師的九個經典舞蹈致敬緬懷金老師。由少兒班和青少年班的《茉莉花》夢幻開場。少兒班和成人班組合《晨盅》和《一條大河》，少年班的《洗衣歌》和《漁家姑娘》，青少年班的《深深蕭瑟》，獨舞《桃花紅杏花白》、《羽化靈蛇》和《淨土》金老師的多個經典原創舞蹈在金花各個年齡層再次完美展現。其中《淨土》的表演者是大學一年級的學生，專程從學校趕來，以舞蹈來傳遞對金老師的感謝和懷念。

專場匯演下半場的節目在從容舒緩中呈現著金花的現在和將來。包括表達各個民族如何崇尚自然的《季》、《光》、《雨》和《河》，還有展現豐富民族文化的《綢》、《繡》、《嬋》、《顏》、和《盼》。其中《雨》是中國傣族舞蹈，一群金花演繹了少女一起戲水玩耍的美好時光。雙人舞《嬋》呈現了敦煌舞蹈，成人舞《河》演繹了蒙古族的母親河.. 神秘的額爾古納河，舞蹈中流淌著川流不息的精神。《河》的領舞者四歲就在金花學習舞蹈，現在大學四年級。她也是專程從學校趕來，以舞蹈致敬金老師。

金花2016年的《古月今塵》，2019年的 “Charm of Waving Petals”， 和2023 年的 “King’s Blossom Tribute to Diana”, 不僅見證了金花舞蹈藝術學校20年來的努力堅持，熱情投入，成長和傳承，而且親歷了金花們破繭成蝶的成長。2023年的這場專場更是一場傳統和現代結合的舞蹈盛典，緬懷和展望交織的藝術展現。

金花舞蹈藝術學校是新澤西州的非盈利組織，由著名舞蹈藝術家Diana King在2002年創立。金老師是一位傑出的舞蹈家，舞蹈教育家和中國文化的傳播者。金老師自幼習舞，畢業於北京 舞蹈學院後一直活躍在中國多個舞臺。來美後創立金花舞校，2015年畢業於北京舞蹈學院的陳佳老師加盟金花團隊，現任學校執行藝術總監。陳老師傳承了金花精神，融入了中西方舞蹈的精髓，在中國傳統舞的基礎上加入了現代元素，創作並編排了一系列中西合璧的舞蹈作品。金花舞蹈藝術學校現有兒童班，青少年班，和成人班。學校不僅提供芭蕾舞訓練，技術技巧訓練，教學中國古典舞，民族舞和現代舞，而且給學生提供表演平臺和比賽機會，同時也鼓勵金花們帶著舞蹈和中國文化積極參與社區共建。金花舞蹈藝術學校在2002年以五朵小金花起步，現在有50多個不同年齡的孩子和20多個媽媽，她們在金花書寫著自己心中的舞蹈夢。

金花青少年組多次在中美重要舞蹈比賽中榮獲大獎，包括2018年8月在洛杉磯舉行的國際桃李杯全球總決賽的白金獎；2019年星光青少年才藝大賽北美賽區舞蹈類唯一的總冠軍，喜獲去北京中央電視台參加全球決賽的資格。她們還在西方舞隊和舞者的優勢陣地過關斬將，脫穎而出。例如在2019年康州舉行的Starbound全國總決賽中，金花青少年組獲得了Elite Gold大獎, 並以探花入圍全美十佳獎。2022年她們又以集體舞 《顏》 和《雨》和 獨舞《光》和《盼》再次挑戰Starbound，在新州大西洋城舉行的全國總決賽中榮獲四個全國Elite Gold大獎，其中三個舞蹈還榮列全美十佳獎。

金花舞蹈學校：https://www.youtube.com/@KingsAcademyofDanceArts 【撰稿人 Yanhong】