擴大白卡 新州無證移民子女可獲健保 受益者達1.6萬人

新澤西州擴大白卡計畫，允許無證移民的子女獲得健保。(Getty Images)

新澤西州的「承保所有兒童」(Cover All Kids)計畫再度推出1100萬元的醫療補助計畫(Medicaid，又稱白卡)擴大方案，允許無證移民的子女獲得白卡健保 ，新政策1月1日起已生效，符合受益標準的無證移民兒童約1萬6000人。

墨菲州長表示：「『承保所有兒童』計畫擴大到無證移民子女不僅是道德的要求，而且關乎到新州 未來的健康，富裕的新州不能讓任何兒童被排除在健保之外。」

「承保所有兒童」計畫是墨菲和民主黨控制的州議會去年6月的預算計畫提出，首先是惠及合法移民的子女，受益兒童約4萬7000人。

如今擴大到無證移民的子女，意味著凡是收入符合白卡標準的無證移民家庭 ，其19歲以下的子女都可享有白卡健保。墨菲表示，這是無證移民的子女第一次獲得健保，可幫助他們看兒科醫生和看急診。

在參加針對低收入者的新州家庭健保和白卡計畫的220萬人中，兒童占42%。只要家庭收入不超過聯邦貧困線的355%，即四口之家每月8210元，無證移民的子女均可參加。

州人力服務廳長莎拉·艾德曼(Sarah Adelman)說：「這是我們在為所有兒童提供健保上邁出歷史性的一步，無證移民子女的保險與其他人完全一樣，包括系統內的看醫生、住院和開藥。」

維權組織讚揚新州的舉措，新州移民正義聯盟的艾米·托雷斯(Amy Torres)說：「從移民子女開始，我們距所有人享有健保和健康尊嚴又近了一步。一個移民要想成為新州的永久居民，要付出巨大代價，但隨著擴大計畫的實施，健保費用將不再是移民家庭的特別擔憂。」

墨菲表示，為了實施這項擴大的計畫，他將從下月公布的州府預算中撥出資金，「這是我們對新州每個兒童的莊嚴承諾，這筆錢值得投入，而且會比第一輪為合法移民的子女提供健保更加便宜」。