我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

擴大白卡 新州無證移民子女可獲健保 受益者達1.6萬人

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州擴大白卡計畫，允許無證移民的子女獲得健保。(Getty Images)
新澤西州擴大白卡計畫，允許無證移民的子女獲得健保。(Getty Images)

新澤西州的「承保所有兒童」(Cover All Kids)計畫再度推出1100萬元的醫療補助計畫(Medicaid，又稱白卡)擴大方案，允許無證移民的子女獲得白卡健保，新政策1月1日起已生效，符合受益標準的無證移民兒童約1萬6000人。

墨菲州長表示：「『承保所有兒童』計畫擴大到無證移民子女不僅是道德的要求，而且關乎到新州未來的健康，富裕的新州不能讓任何兒童被排除在健保之外。」

「承保所有兒童」計畫是墨菲和民主黨控制的州議會去年6月的預算計畫提出，首先是惠及合法移民的子女，受益兒童約4萬7000人。

如今擴大到無證移民的子女，意味著凡是收入符合白卡標準的無證移民家庭，其19歲以下的子女都可享有白卡健保。墨菲表示，這是無證移民的子女第一次獲得健保，可幫助他們看兒科醫生和看急診。

在參加針對低收入者的新州家庭健保和白卡計畫的220萬人中，兒童占42%。只要家庭收入不超過聯邦貧困線的355%，即四口之家每月8210元，無證移民的子女均可參加。

州人力服務廳長莎拉·艾德曼(Sarah Adelman)說：「這是我們在為所有兒童提供健保上邁出歷史性的一步，無證移民子女的保險與其他人完全一樣，包括系統內的看醫生、住院和開藥。」

維權組織讚揚新州的舉措，新州移民正義聯盟的艾米·托雷斯(Amy Torres)說：「從移民子女開始，我們距所有人享有健保和健康尊嚴又近了一步。一個移民要想成為新州的永久居民，要付出巨大代價，但隨著擴大計畫的實施，健保費用將不再是移民家庭的特別擔憂。」

墨菲表示，為了實施這項擴大的計畫，他將從下月公布的州府預算中撥出資金，「這是我們對新州每個兒童的莊嚴承諾，這筆錢值得投入，而且會比第一輪為合法移民的子女提供健保更加便宜」。

移民家庭 健保 新州

上一則

費城實際最低薪6.69元 全美倒數第4

下一則

退出環區商圈 Old Navy芝旗艦店今熄燈

延伸閱讀

墨菲承諾：新州不加稅 還會大幅減稅

墨菲承諾：新州不加稅 還會大幅減稅
新州2大學合併 部分教授可能失業

新州2大學合併 部分教授可能失業
新州海岸7鯨死亡 被指與離岸風電有關 議員喊暫停開發 州長反對

新州海岸7鯨死亡 被指與離岸風電有關 議員喊暫停開發 州長反對
新澤西州長墨菲州情咨文 聚焦擴大房地產稅紓困

新澤西州長墨菲州情咨文 聚焦擴大房地產稅紓困
庫克郡書記官辦公室逾50員工 涉詐領新冠補助

庫克郡書記官辦公室逾50員工 涉詐領新冠補助
墨菲簽署新法 加速新州營建執照核發

墨菲簽署新法 加速新州營建執照核發

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
休士頓婦女華倫（Paige Warren）因在自助結帳櫃檯結帳時，不小心忘了掃描一袋五元的糖果，被禁止進入沃爾瑪（Walmart）。（FOX 26）

自助結帳忘掃描 婦女遭沃爾瑪禁止進入

2023-01-17 14:18
芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

2023-01-20 12:44

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告