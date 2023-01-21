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新澤西州中文教師學會首屆”唱學中文好聲音” 決賽 優勝揭曉

本報新澤西訊
新澤西州中文教師學會線上上舉辦的”唱學中文好聲音”大賽決賽。（學會提供）
新澤西州中文教師學會線上上舉辦的”唱學中文好聲音”大賽決賽。（學會提供）

新澤西州中文教師學會於元月13日在線上舉辦”唱學中文好聲音”大賽決賽。新澤西的近二十所學校的老師、家長和學生登錄Zoom現場，熱切觀看了來自十二所中小學的歌手們的精彩表演。

  比賽最終由New Milford 高中選送的獨唱《你笑起來真好看”》和West Orange高中選送的合唱《 大魚》榮獲一等獎，另外六所學校的獨唱和合唱榮獲二等獎，還有五所學校的獨唱和合唱榮獲優秀獎。

  這項活動初賽階段 是在去年十月到十一月的視頻篩選， 由學生部邊芳老師和董秀敏老師負責協調， 董秀敏老師具體策劃、執行和主持。學會還邀請胡林林老師、彭文國（Michael Nusbaum）老師和米亞·門瑟（Miya  Menscher）老師作為決賽評委，對小歌手們的演唱進行現場點評 。

  會長張世紅老師在開幕致辭中， 感謝學生和老師在過去三個月中為參賽付出的所有努力，感謝評委們不辭辛苦在賽前兩天為參賽視頻打分和準備評語。在十二所學校選手表演結束後， 學會學生事務部的邊芳老師宣讀決賽結果。除一等獎外，還有Lawrence 高中的《青春修煉手冊》，Paterson International 高中的《月亮代表我的心》和華夏中文學校南部分校的《光年之外》獲得獨唱二等獎；Glen Ridge高中的《聽我說謝謝你》、Old Bridge 高中的《常回家看看》、Montville Township 高中的《梅花》榮獲了合唱二等獎。還有來自不同學校的獨唱《流星》、《你的答案》，合唱《聽我說謝謝你》、《對面的同學看過來》《感恩的心》獲得優秀獎。學會副會長廖山曼最後做了比賽總結。【圖文報導：記者  劉偉】

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