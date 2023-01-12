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媽媽聯誼會 捐助食物銀行5000元

紐約訊
媽媽聯誼會社區送暖，左起：張春華、James Allen 、楊幼天。(聯誼會提供)
媽媽聯誼會社區送暖，左起：張春華、James Allen 、楊幼天。(聯誼會提供)

新年前夕，媽媽聯誼會會長張春華與理事楊幼天前往位於新澤西翠登(Trenton)的非營利機構Mercer Street Friends的食物銀行部門捐款5000元，善款由部門主管James Allen接收。機構表示感謝，並介紹有食物銀行、家庭保健、兒童和青少年服務、育兒和成人服務等四個部門，專為翠登和默瑟郡(Mercer County)地區提供食品分發、掃盲和職業培訓、家庭保健照護等醫療諮詢、協助低收入單親媽媽照顧幼孩方便其出外工作、在指導及宣傳營養教育與兒童保育時同時提供午餐和學習活動。

食物銀行部門有一個很大的倉庫，供300多名志工幫忙把各種新鮮食品、飲料、水果整理，分運到91個不同地點的非營利機構與教堂，由當地的志工再分送到每個需要的家庭及Soup Kitchen、遊民庇護所、有辦免費托兒所及照顧老人生活的機構，同時每月兩次將可長期保存的乾糧、罐裝食品等及生活用品發送至發放點，行動不便的老人和殘障者由志工送至家中。

 願支持媽媽聯誼會回饋社區的善款請寄至：6 Hardley Drive ，Cranbury  NJ 08512，支票抬頭：UMCA(回饋社區)，聯絡電話：(609)655-4742，捐款免稅號碼: 22-3463401，電郵：[email protected] ，網頁：njumca.org。

低收入 支票 新澤西

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