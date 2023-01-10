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紐瓦克機場新航廈A整修完成 1月12日啟用

編譯孫梁／綜合報導
耗資27億元修建的紐瓦克自由機場航廈A，將於12日對旅客開放。(紐新港務局照片）
耗資27億元修建的紐瓦克自由機場航廈A，將於12日對旅客開放。(紐新港務局照片）

在延遲啟用一個多月後，耗資27億元修建的紐瓦克自由機場航廈A將於12日對旅客開放，紐新航港局發言人5日宣布，嶄新的世界級A航廈樓屆時將迎來首批起降航班。

紐瓦克機場新的航廈A原定12月8日開始運營，但因火警和安全系統沒有通過測試而延遲。

12月8日運營是在11月15日的剪綵儀式上宣布的，出席儀式的墨菲州長和其他官員參觀了27億元整修一新的新航廈。延遲營運使節日期間的旅客沒有機會體驗更現代化、更寬敞和集高科技大成的建築。

航港局發言人說：「我們期待旅客來到這座宏偉的最先進建築，能夠體驗到一流的功能、激勵人心的藝術、美味的地方食物和整座航廈的全新面貌。」

航廈A是紐瓦克機場35年來首個全面整修的航廈樓，啟用時間從12月8日延到1月12日已是第四次延期，航港局人員說是供應鏈等許多因素導致啟用時間不得不延遲到2022年底。

現有航廈A更換100百萬平方呎的一期工程原定2021年底完工開放，因受疫情影響而推遲到2022年春，接著又推遲到2022年夏。

航廈A有33個登機口，計畫分兩個階段開放，第一階段是主航廈的21個登機口，第二階段是主航廈開放和原有的舊航廈拆除12個月後，再開放12個登機口。

航廈A的第二階段預計將在今年晚些時候完工，新的航廈A開始運營後，現有的航廈將關閉，營運由新航廈承接。

在墨菲州長2019年10月出席航廈A的封頂儀式上，新樓的最後一批鋼結構吊裝到位。2020年7月底航廈開始密封，以使工人冬季可在室內進行電力、供暖、照明等設備的安裝與內裝修。

新航廈取代使用了50年的老航廈，老航廈啟用之初還沒有安全檢查的要求，因此後來增加的旅客安檢設施導致航廈的空間侷促狹小。

新航廈A將是加拿大航空(Air Canada)、美利堅(American)、達美(Delta)、捷藍(JetBlue)和聯合(United)五家主要航空公司的基地。

紐瓦克機場 疫情 供應鏈

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