鄉音合唱團 以歌會友招收新團員

新年伊始，萬象更新。新澤西“鄉音合唱團”（Edison Chinese Chorus）竭誠歡迎各界愛好音樂的朋友，以歌會友、豐富業餘生活，零距離感受中國國家一級指揮張椿和的大師魅力，並進入一年一度的大型金秋音樂會排練週期，分享“由交響樂 團伴奏”的難得體驗。

成立於2001年的鄉音合唱團，以新州中部愛迪生為中心，活躍在大紐約地區，擁有來自社會各界的160多位註冊團員，旗下的愛迪生愛樂樂團（Edison Philharmonic Orchestra）是完整的雙管建制交響樂團，擁有70多位樂手。兩團中的藝術專業成員達40餘位，堪稱北美最具規模的華人 藝術團體之一。團員們的文體活動豐富多彩，除各種演出機會外，還包括聲樂大班、聲樂大師講座、舞蹈隊、旗袍隊、形體健身 班、高爾夫隊等。20多年來，“鄉音合唱團”一直致力於弘揚中華文化，促進族裔間文化交流，服務社區，舉辦及參與大小演出200餘場。

合唱團每兩周的週六晚上排練一次，團費每年每人$100，夫妻$160。兩團歡迎喜愛歌唱及有一定管弦樂器基礎的人士加盟。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明。有意者請電話、短信團長樊大平908-217-2480，或電郵：[email protected]