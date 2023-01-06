新州婦女 即日起可投保「墮胎險」

在新州健保市場參加健保計畫的新州婦女，1月1日起可參加全面墮胎保險計畫。圖為新州健保市場的網站。（新州政府網站)

新澤西州銀行與保險 部門宣布，在新州健保 市場參加健保計畫的新州婦女，即日起可參加全面墮胎 保險計畫。

墨菲州長簽署法案，授權州銀行與保險部門進行研究後如果認為有必要，可制定強制執行墮胎保險的具體規定。

銀行與保險部門11月公布的研究結果指出：「州法保護婦女有權終止懷孕而不受政府干預，墮胎是包括生育健保在內的全面保險的一部分，應當包括在健保計畫當中。」

新州的「個人健保計畫理事會」與「小企業健保計畫理事會」都投票贊成將墮胎納入保險的規定，1月1日起在個人和小企業的健保市場開始生效。

新州的墮胎保險規定沒有說明涵蓋多少女性，但多數婦女可通過雇主提供的聯邦監管的保險計畫獲得，州府監管的保險計畫可為州府員工提供。

銀行與保險部門主管馬琳·卡萊德(Marlene Caride)表示，感謝兩個理事會在新的一年採取的新措施，擴大了生育健保和減少了障礙。

墮胎保險去年12月29日在個人與小企業健保兩個理事會都獲得一致批准，個人健保和小企業健保的市場都由新州銀行與保險部門監管。

銀行與保險部門表示，雖然個人與小企業健保市場的保險公司提供墮胎服務，但保險經營商可能會加以限制，如僅限強暴、亂倫和懷孕可能危及孕婦性命的墮胎，但受影響的婦女估計可能不到0.1%，意味著墮胎保險的實施不會對健保市場的保費產生很大影響。

新州新的墮胎保險政策推出前，聯邦最高法院就多布斯訴傑克森婦女健保組織(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)一案做出裁決，推翻了維護聯邦墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)。

高院裁決後，許多州採取了保護墮胎的措施，新州更是禁止將在新州墮胎的人引渡到限制墮胎和規定墮胎非法的州，還禁止州府部門為調查墮胎犯罪的州提供信息。