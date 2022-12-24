阿爾茲海默症健康講座成功舉辦　改變用詞及認知 共同推進華人大腦退化研究

美門醫院華人 醫療服務部日前為廣大華人社區舉辦的醫療健康講座讓人耳目一新。當天邀請到的的腦神經專家胡子隆(Dr. William Hu)和他的同事所領導的全美首次研究華人大腦退化方面的調研，以及他多年來在這些方面的經驗分享，讓大家對此有了新的認識，並期待從改變用詞開始改變認知，共同推進華人大腦退化方面的研究。

華人醫療服務部今年已經為大家帶來四場精彩的講座，此次第五場網絡講座仍由新布朗士維克羅伯屋強生大學醫院和美門醫院華人醫療服務部，以及羅格斯大學醫學 院共同舉辦。本次主講人是羅格斯醫學院認知障礙醫療研究中心，N I H亞裔 老齡研究資源中心，羅格斯健康研究所的神經專科醫師胡子隆（Dr. William T. Hu），他一開場就提出老年癡呆和阿爾茨海默症的說法不是很恰當，前者並不正確，後者是音譯的一個該病的代名詞，實際上叫做大腦退化和近年較為流行的失智癥更為妥當，他提到說在科學和藥學方面而言希望大家不要再用老年癡呆症的叫法，因為一方面沒有人會希望被叫做癡呆，會影響大家就醫的態度，另一方面從醫學角度講該疾病並非癡，也非呆，而是因為人的大腦退化產生的問題，是大腦出現問題的一個現象的描述。這些因為大腦退化引起的健忘的情況造成的原因有很多，還有很多原因會是潛在的因素，比如晚上睡不好，吃不新鮮的東西，生一些小病等方面的影響等等都會讓你第二天腦子比較遲鈍。

胡醫生提到了四種檢查大腦的方法：包括1.神經心理學測試，2. MRI核磁共振掃描，3 PET正子斷層掃描，4.腦脊液檢查。第四種可以回答是否有阿爾茲海默症的變化，單獨的核磁共振並不能確定是否有大腦退化和阿爾茲海默症，正子斷層掃描需要進行兩次，費用不菲，而且保險並不給付。另外保持大腦健康，避免中風，保證7-8小時睡眠，保持一定量的有氧運動和肌肉運動，以及避免社交孤立都會對減少大腦退化。

胡醫生還提到當前的阿爾茲海默症數據都是基於白人的研究，而不是建立在亞裔，華人，或是西班牙裔和非洲裔等的基礎上的，羅格斯大學和斯坦福大學目前正在進行一項關於華人大腦診斷和治療的研究，將在未來對華裔大腦健康的診斷和治療帶來非常大的幫助。參加這項研究的人需要滿60歲以上，可以讀簡體或繁體中文，本人沒有感覺有記憶力減退，願意做大腦的核磁共振MRI（不能有心臟起搏器或者以前的金屬關節）。很多參加講座的觀眾當天即表示希望參與這個最新的調查研究，華人醫療服務部也接到很多讀者的來信和電話，希望參與和支持這項有意義的調查研究。希望參與的朋友可以發送郵件至[email protected]胡醫生的團隊會和大家具體探討您是否符合參加資格。

本講座視頻醫院網站正在更新上網，稍後您可以通過講座鏈接來觀看：

rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach，rwjbh.org/mmccommunityoutreach，詳情請電華人醫療服務部專線：732-923-5057。