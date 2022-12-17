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中美文協校際演講賽 愛迪生奪3冠 聯合、梅山各2冠

記者孫影真／新澤西州報導
中美文化協會校際演講比賽，56名學生參賽，競爭激烈。(圖：主辦單位提供)
中美文化協會校際演講比賽，56名學生參賽，競爭激烈。(圖：主辦單位提供)

中美文化協會日前在新州愛迪生中文學校舉行校際中文演講比賽，愛迪生、梅山、中部、瑞谷、聯合等五所中文學校56名學生參賽，多人講稿幽默風趣，引人入勝；三校龍爭虎鬥，收穫豐碩；比賽結束，愛迪生奪三冠，聯合、梅山中校獲雙冠。

紐約華僑文教服務中心副主任林威廷、美東中文學校協會會長戴松昌、新州北部美華聯誼會會長孫影真出席觀賽；林威廷表示，僑委會支持中文學校，鼓勵學生參加各種華語文競賽，希望學生練習練習再練習，除了增進華語能力，將來回台能和親友溝通。

戴松昌鼓勵參賽者享受準備的過程，將結果交給評審；會長李僑韋讚美參賽者水準相當高，同時感謝各校校長與義工們的幫忙。

高年級組演講題目為「沒有電話的一天」或「拒絕的勇氣」，九名參賽者競爭激烈，陳又睿以另類思考奪冠，她分析有了手機以後，反而被緊迫盯人，手機變成奪命連環call的工具，真希望把手機還給爸媽。

CSL低年級組Xavier Winley想和爸爸一起去太空遨遊，正確背出八大行星的名字，獲得冠軍。

Xavier Winley想和爸爸一起去太空遨遊，穿梭八大行星間，獲得CSL低年...
Xavier Winley想和爸爸一起去太空遨遊，穿梭八大行星間，獲得CSL低年級組冠軍。(記者孫影真／攝影)

評分標準為技巧儀態內容各30%，時控10%，由葉懿芳、謝云、陳至偉、俞炳奎、陳永承、歐瑪麗、宋慰淑評審，謝云2012年畢業於梅山中校，往年每年參加演講比賽，是比賽的常勝軍，她表示，平時照鏡子練習，練到睡覺也能背稿，就很好。

七名評審，左起：陳至偉、謝云、俞炳奎、歐瑪麗、宋慰淑、陳永承、葉懿芳。(記者孫影...
七名評審，左起：陳至偉、謝云、俞炳奎、歐瑪麗、宋慰淑、陳永承、葉懿芳。(記者孫影真／攝影)

各組前三名優勝者名單如下：高年級組陳又睿、梁煜惠、蘇盈安；中年級組王佳瑩、陳又齊、吳映林；低年級組林瀚耘、董紜寬、楊晏寧；幼年組孫守恒、郭品賢、李娜莉。CSL高年級組秋月、乐芬、陳杰伊；CSL中年級組張振凱、Jonathan Cole、黎逸朗；CSL低年級組Xavier Winley、Jamie Cole、Julian Joachim。

高年級組參賽者與李僑韋(左一)、頒獎人林郁翠(右一)合影，冠軍梅山中校陳又睿(右...
高年級組參賽者與李僑韋(左一)、頒獎人林郁翠(右一)合影，冠軍梅山中校陳又睿(右二)。(記者孫影真／攝影)

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