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新州租屋補助 明年1月底截止申請

編譯洪毅／綜合報導
新州地產稅退稅計畫「屋主與租戶可負擔的新州社區」（ANCHOR)的申請截止日，展延至明年1月31日。(Getty Images)
新州地產稅退稅計畫「屋主與租戶可負擔的新州社區」（ANCHOR)的申請截止日，展延至明年1月31日。(Getty Images)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)18日宣布，該州「屋主與租戶可負擔的新州社區」(ANCHOR)計畫的申請止日，展延至明年1月31日，符合資格者至多可獲得1500元退稅，且新規定擴大申請資格，「付款替代稅款」(PILOT)計畫適用者亦有資格申請。

新澤西州媒體NJ.com報導，新的ANCHOR計畫主要內容為：年收入15萬元的屋主可獲得1500元的地產稅退稅，年收入15萬元至25萬元的屋主，退稅額則為1000元；而在租客的部分，年收入15萬元以下者可得到450元的支票，以抵銷部分租金上漲。

申請者的條件包括退稅的房屋應為該申請者之主要住所，必須在2019年10月之前就長期入住，同時須檢附在新澤西州繳納所得稅、或是免納所得稅資格的相關證明等；而過去申請PILOT且符合資格者不得申請ANCHOR計畫，現在則擴大為可同時申請二者。

申請者可透過上網或是下載紙本申請書寄出，預計將有200萬人符合資格，這些民眾將在明年春末陸續收到退稅，這筆錢不會被聯邦或新澤西州政府課稅。

ANCHOR計畫最早是由州長墨菲於今年3月提出，由於新澤西州的稅收創下紀錄，較預期多出100億元以上，州議會遂於6月決定擴大該計畫的規模，在同月通過的506億元新州預算案中，該計畫占約20億元，並於9月上路。

墨菲表示，這些新制是要讓辛勤工作的納稅人所繳納的稅款「更有意義」，不論是屋主還是租客，新澤西州都應該要成為最適合他們居住、工作、組織家庭的地方，在此前提下，州政府必須要意識到促進住房機會與負擔能力的必要，並著手加強。

新澤西州財政廳長伊莉莎白·莫遊(Elizabeth Muoio)則表示，該廳當前的主要工作，就是要確保更多民眾知道這個退稅方案，盡可能讓所有符合資格的民眾參與。

新澤西州 退稅 新州

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