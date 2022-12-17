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暖心好禮 甜蜜一冬：大華台灣糕餅禮品節溫暖繼續

本報紐約訊

大華超市“台灣糕餅禮品節”自11月25日啓幕以來，廣受顧客們的好評。各式精緻誘人的糕點也成功躋身更多人的消費清單。一口酥香甜美的糕點帶來的不只是味蕾的滿足，更喚醒了人們對傳統家鄉味的思念，多種多樣的糕點禮盒不僅增添了節日氛圍，更爲大家帶來與親朋好友分享的喜悅。這個週末，大華超市將繼續在全美多家分店進行免費試吃及花樣促銷活動，新一輪的社交媒體抽獎也隨之開啓。十分誠意帶給您滿分體驗，期待您的光臨。

  大華超市聯合台灣外貿協會和台灣經濟部國際貿易局，為顧客精選正宗台灣風味糕餅，無論是最具代表性的鳳梨酥還是傳統酥香的太陽餅；細膩香滑的綠豆糕還是鹹香滿溢的蛋黃酥，大華超市給顧客帶來多樣選擇，將傳統好味呈現在顧客眼前。

  週末台灣糕餅禮品節線下活動參與分店及促銷活動時間：●12/16-12/18  Westbury, ●NY12/17-12/18 Quincy, Fairfax. 。更多買贈活動：●12月9日 - 12月25日，購物$88及以上（稅前）憑小票領取一盒義美黑糖珍奶雪糕。●購物滿100及以上（稅前），憑收銀小票領取驚喜禮品。* 贈品憑收據領取，每張收據限領一份，數量有限，送完即止。買贈活動僅限參與分店。詳情請洽店內服務臺。

  大華台灣糕餅禮品節給年末佳節錦上添花，甜蜜滋味勢不可擋，幸福生活輕鬆可享。期待您的再次光臨。全美最大華人超市 「99大華超級市場」創立於1984年, 致力於將優質的亞洲風味引入美國當地社區，日常供應最高品質的產品與服務。全美58家分店, 覆蓋東西岸10個州。"成就百分體驗，我們加倍用心！“

華人超市

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